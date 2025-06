Dionica važna za bolju povezanost građana Cetinja i Nikšića

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Dionica Cetinje-Čevo duga 23 kilometra, koja je danas otvorena, značajna je za bolju povezanost građana Cetinja i Nikšića, saopštio je premijer Milojko Spajić.

“Kao što sam već ranije rekao na otvaranju puta Nikšić-Kuside, nećemo zapostaviti nijednu opštinu, nijedan kraj ove naše lijepe zemlje. Ovih 23 kilometra su jako značajna za bolju povezanost građana Cetinja i Nikšića. Takođe, ovaj put je važan jer predstavlja čvorište koje će povezivati Cetinje i Nikšić sa Jadransko-jonskim putem”, kazao je Spajić.

On je sa direktorom Uprave za saobraćaj, Radomirom Vuksanovićem, otvorio put Cetinje-Čevo, koji predstavlja prvu fazu izgradnje magistralnog puta Cetinje-Nikšić.

Vuksanović je, kako je saopšteno iz Uprave, poručio da je zadovoljan izvedenim radovima, te da će nastaviti da rade na unapređenju saobraćajne infrastrukture širom zemlje.

“Jako mi je drago što danas imamo priliku da otvorimo ovu novu saobraćajnicu. Podsjetiću da je ovaj put započet da se radi još prije 35 godina. Riječ je o projektu vrijednom oko 33 miliona EUR a podsjetiću da je većina radova bila završena još prošle godine, te da se čekao samo završetak nekih 600 metara kako bi ovaj put bio pušten u saobraćaj“, kazao je Vuksanović.

On je dodao da već rade na stvaranju uslova za nastavak izgradnje puta prema Nikšiću.

Izvođač radova je Mehanizacija i programat Nikšić, dok je za stručni nadzor bila zadužena podgorička kompanija Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja.

Projekat je uradio podgorički Put inženjering.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS