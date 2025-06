Destinacijski spot Crne Gore među najboljima na prestižnom svjetskom festivalu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Destinacijski spot Nacionalne turističke organizacije (NTO), Uncover your Wild Side, nagrađen je srebrnom nagradom na prestižnom takmičenju US International Awards 2025 u kategoriji Corporate Videos – Tourism: Country Promotion.

US International Awards je dio prestižne CIFFT mreže, koja okuplja najznačajnije festivale turističkog filma u svijetu.

“U snažnoj međunarodnoj konkurenciji, najviše ocjene i zlatnu nagradu osvojila je Švajcarska, dok su srebrne nagrade otišle u ruke Butanu i Crnoj Gori, čime su se ove tri destinacije izdvojile kao lideri u kreativnoj i efektnoj promociji turizma“, navodi se u saopštenju NTO.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, kazala je da ova nagrada predstavlja potvrdu da su uspjeli da prikažu Crnu Goru u njenom punom sjaju — kao zemlju izuzetne prirodne ljepote, bogate kulturne baštine i srdačnih domaćina.

“Kroz snažan vizuelni doživljaj i dinamičnu priču, željeli smo da prenesemo autentičnost i raznolikost naše destinacije, pozivajući gledaoce da dožive svoje nezaboravno iskustvo upravo u Crnoj Gori. U eri digitalne komunikacije, upečatljiv audiovizuelni identitet igra ključnu ulogu u privlačenju pažnje globalne publike”, rekla je Tripković Marković.

Spot Uncover Your Wild Side već je zabilježio značajne međunarodne uspjehe osvojivši zlatnu nagradu na Svjetskom festivalu turističkog filma u Japanu, prvu nagradu na festivalu u Berlinu, srebrnu nagradu na 2025 New York Festivals TV & Film Awards u Njujorku, kao i priznanje na 29. godišnjim Webby Awards.

