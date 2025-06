Desetine hiljada građana stambeno nesigurno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zvanični podaci Monstata o broju podstanara u Crnoj Gori prva je institucionalna potvrda da desetine hiljada njenih građana živi u stambenoj nesigurnosti, bez sopstvenog krova nad glavom i adekvatne pravne zaštite, saopštili su iz Udruženja podstanara – Moj dom.

„Smatramo da je broj podstanara u stvarnosti veći, jer značajan dio nije formalno prijavljen, najčešće zbog izbjegavanja poreskih i administrativnih obaveza stanodavaca. Upravo to pokazuje nužnost uređenja tržišta stanova za izdavanje, kako bi se zaštitila prava podstanara, omogućila poreska pravda i spriječile zloupotrebe“, rekli su iz Udruženja.

Prema podacima Monstata u Crnoj Gori ima preko 23 hiljade podstanara, dok dodatnih 22 hiljade živi kod roditelja, djece ili drugih rođaka.

Iz Udruženja su kazali da ti podaci možda ne odražavaju punu realnost zbog prisutne sive zone u izdavanju stanova, te da smatraju da je broj podstanara veći.

„Dodatno, podatak da preko 22 hiljade građana živi kod rodbine jasno ukazuje da problem stambene nesamostalnosti ne pogađa samo podstanare, već i mlade koji ne mogu sebi da priušte stan, kao i starije osobe koje zavise od porodice. Ovo je pokazatelj šire stambene krize, a ne ličnog izbora“, naveli su iz Udruženja.

Oni su poručili da od nadležnih, prije svega Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i lokalnih samouprava, očekuju da hitno pokrenu izradu Strategije stanovanja, uvedu pravnu regulativu za podstanarstvo koja štiti obje strane i razviju modele dostupnog i socijalnog stanovanja za ugrožene grupe.

„Podaci Monstata ne ostavljaju prostor za ignorisanje. Vrijeme je da Crna Gora prepozna pravo na dom kao osnovno ljudsko pravo, a ne tržišnu privilegiju“, poručili su iz Udruženja.

