Đeljošaj: Svaki član Tenderske komisije radio profesionalno i zakonito

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svaki član Tenderske komisije za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat radio je profesionalno i zakonito, poštovao svaku proceduru i postupao u skladu sa zakonskim mogućnostima, saopštio je potpredsjednik Vlade i predsjednik Komisije Nik Đeljošaj.

Međunarodna finansijska korporacija (IFC), kao konsultant u procesu davanja crnogorskih aerodroma u koncesiju, saopštila je ranije da je zabrinuta zbog odluke Tenderske komisije da odbaci tehničku ponudu jednog od dva ponuđača, pozivajući je da dostavi konkretno obrazloženje za to, jer će u suprotnom napustiti postupak.

Premijer Milojko Spajić je, nakon toga, pozvao Tendersku komisiju da pažljivo razmotri ekspertske stavove Svjetske banke – IFC-a, kako bi se taj važan postupak doveo do kraja, u najboljem interesu građana i Crne Gore.

Đeljošaj je u objavi na Fejsbuku /Facebook/ naveo da je svaki član Tenderske komisije, na osnovu prava koje im je dao zakon, obavio svoju zakonsku obavezu i izvršio bodovanje.

Kako je kazao, svaki član Komisije je bodovao, a on je “kako poslovnik nalaže, samo predstavio pred svim članovima Komisije kako su bodovani”.

“Ukoliko IFC smatra da članovi Tenderske komisije treba da budu samo figure i statisti da potvrde šta god proslijedi IFC, odnosno partner Inčona Bodin Bulatović, mislim da su nas pogrešno procijenili”, poručio je Đeljošaj.

On je rekao da, što se njega tiče, i najmanje još devet članova komisije koji su pokazali profesionalnost i, kako je naveo, nijesu prihvatili da Bodin i IFC upravljaju njima, pozivaju kabinet premijera da što prije izmijeni Komisiju.

“Pozivamo kabinet predsjednika Vlade da što prije izmijenite Komisiju sa ljudima koji misle da treba da prihvate sve što dolazi od IFC-a, i nećemo biti smetnja”, dodao je Đeljošaj.

Prema njegovim riječima, legitimno je pravo da neko vjeruje više IFC-u, ali, kako je kazao, žele da upoznaju javnost da velika većina Tenderske komisije ne vjeruje u većinu postupaka IFC-a.

“Mi nemamo ni favorita, ni obaveza, jedina obaveza nam je pred našom državom i bez dodatne riječi ćemo dobrovoljno prihvatiti da nas zamijenite. Ali, neka niko ne očekuje da ono što smo vidjeli na djelu, šta su djelovanja konsultanta i Bodina, a koje nijesu u interesu države Crne Gore nego pojedinaca, da aminujemo i isključimo mozak”, naveo je Đeljošaj.

On je poručio da nikad neće prihvatiti da “ponizi Vladu i državu”.

“Ja neću nikada prihvatiti, da ponizim moju Vladu i državu Crnu Goru, da podnosim izvještaj konsultantima koje mi plaćamo, nego treba suprotno, da oni podnesu račune za svoje djelovanje i postupke, a za sve što su i kako radili imamo u zapisnicima i e-mail komunikaciji”, kazao je Đeljošaj.

Kako je naveo, koliko su dobronamjerni i stručni, pokazuje njihov zvanični stav iz početka aprila da neće nijedna kompanija aplicirati za koncesiju.

“A aplicirale su dvije od tri, da ne idem dalje za sada”, dodao je Đeljošaj.

