Đeljošaj: Evropske integracije ostaju glavni prioritet za Vladu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proces evropskih integracija ostaje glavni strateški prioritet za Vladu Crne Gore, ne samo zbog ekonomskog značaja, već prije svega zbog vizije i vrijednosti koje Evropska unija (EU) utjelovljuje, poručio je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.

Đeljošaj se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, danas sastao sa potpredsjednicom Vlade i ministarkom ekonomije Slovačke Denisom Sakovom, koja boravi u posjeti Crnoj Gori.

On je istakao da je ekonomska saradnja između Crne Gore i Slovačke odlična.

“Za Vladu Crne Gore, proces evropskih integracija ostaje glavni strateški prioritet – ne samo zbog ekonomskog značaja, već prije svega zbog vizije i vrijednosti koje Evropska unija utjelovljuje” kazao je Đeljošaj.

Sakova je istakla da prepoznaje posvećenost Vlade Crne Gore u procesima evropske integracije i reformama i poručila da Crna Gora može računati na podršku Slovačke.

Tokom sastanka bilo je riječi o mogućnostima unapređenja saradnje u različitim sferama privrede, kao što su zelena energija, infrastruktura, turizam, poljoprivreda i druge.

Na kraju sastanka sagovornici su istakli dobre odnose Crne Gore i Slovačke, te dogovorili nastavak komunikacije i intenziviranje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

