Delegacija PKCG u posjeti prehrambenoj industriji i habu za inovacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Privredne komore (PKCG) posjetila je danas uspješnu fabriku sira, maslaca, hrane za novorođenčad i mliječnih konditora, Isigny Sainte Mere, u Normandiji.

Posjeta je organizovana u sklopu višednevnog događaja Dani Crne Gore u Normandiji, kojeg je organizovala PKCG u saradnji i partnerstvu sa Ambasadom Crne Gore u Francuskoj i Ministarstvom vanjskih poslova.

Predstavnici crnogorske privrede i javnih preduzeća i institucija predvođeni predsjednicom PKCG, Ninom Drakić, danas su u Normandiji gosti generalnog direktora te kompanije, Geralda Andriota i njegovih saradnika.

„Radi se o jednoj od najvećih fabrika mliječnih proizvoda u Evropi koja je izvozno orijentisana, a njihovi proizvodi prisutni su u Crnoj Gori u okviru ponude lanca marketa Voli“, navodi se u saopštenju.

Predstavnici crnogorskih kompanija imali su, kako se dodaje, priliku da se upoznaju sa tradicijom, kvalitetom i tehnologijom te fabrike koja već deceniju unazad bilježi konstantan uspjeh i rast vodeći naročito računa o održivom razvoju uz najviše standarde zaštite životne sredine i očuvanja sveukupnog poslovnog okruženja uz stalnu humanizaciju rada.

Radna posjeta nastavljena je u habu za inovacije, intelektualnu svojinu i razvojni inženjering Normandie incubator sa sjedištem u Kanu.

„Ekonomsko-privredna delegacija Crne Gore imala je sadržajan sastanak sa izvršnim direktorom Laurent Protinom, koji je predstavio inkubator na čiji portfolio se oslanja preko 50 obrazovnih ustanova, ekonomskih klastera i biznis korporacija. Normandie incubator nezaobilazna je adresa na ekonomskom putu od ideje do stavljanja kompanija u stanje industrijske funkcije“, rekli su iz PKCG.

Sadržajne aktivnosti crnogorske delegacije nastavljaju se danas u Kanu i Normandiji, kroz učešće na poslovnom forumu i crnogorskoj večeri. Danas će se održati i koncert KUD-a „Njegoš“ sa Cetinja.

Dane Crne Gore u Normandiji organizovala je PKCG, u saradnji i partnerstvu sa Ambasadom Crne Gore u Francuskoj i Ministarstvom vanjskih poslova. Ovo je uzvratna posjeta jednoj od tri ekonomski najsnažnije regije u Francuskoj, a crnogorsku delegaciju ugostili su grad Kan i regija Normandija, zajedno sa Privrednom komorom Normandije.

Na poslovnom forumu i crnogorskoj večeri delegaciji će se pridružiti ministarka turizma, Simonida Kordić. Delegaciju čine predstavnici crnogorskih kompanija, Agencije za investicije i Nacionalne turističke organizacije (NTO).

