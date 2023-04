Delegacija Ministarstva finansija na sastancima MMF-a i SB

Podgorica,(MINA-BUSINESS) – Delegacija Ministarstva finansija, predvođena resornim ministrom Aleksandrom Damjanovićem, učestvovaće naredne sedmice u Vašingtonu na Proljećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB).

Delegacija Ministarstva će prisustvovati sastancima u četvrtak, petak i subotu.

U Platformi za učešće delegacije Ministarstva, koju je objavila Vlada, navodi se da su planirani susreti sa visokim predstavnicima SB i MMF-a.

Delegacija predvođena Damjanovićem će imati i niz sastanaka sa predstavnicima investicionih banaka i agencija i to JP Morgan, Societe Generale, Moody’s, Global Sovereign Advasory.

„Takođe, tokom Proljećnih sastanaka u Vašingtonu planiran je susret sa predstavnicima Konstituence, gdje će biti prilika da se razgovara o detaljima Godišnjeg sastanka predstavnika belgijsko-holandske Konstituence u MMF-u i SB, a koja će biti prvi put održana u Crnoj Gori tokom maja u Tivtu“, navodi se u dokumentu.

