Definisali podsticajne mjere za pomoć u unapređenju turističke ponude

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo turizma, u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO), definisalo je podsticajne mjere za pomoć u unapređenju turističke ponude i diverzifikaciji turističkog proizvoda, kazala je ministar turizma Simonida Kordić.

Ona je to rekla na sjednici Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističkih sezona.

Iz Ministarstva turizma je saopšteno da program uključuje sedam mjera podrške, i to za organizovanje manifestacija, podizanje kvaliteta usluge u ruralnom turizmu, digitalizaciju, podršku za razvoj MICE turizma, za studijske posjete turoperatora i turističkih agencija, promociju destinacije i unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima.

Kako su kazali iz tog Vladinog resora, sredstva za podsticajne mjere dodjeljuju se putem javnog poziva.

U saopštenju se navodi da je Kordić upoznala članove da resor na čijem je čelu uveliko radi na pripremi ljetnje turističke sezone, zbog čega se sjednice Koordinacionog tijela održavaju svakog mjeseca, što je već dovelo do određenih rezultata.

„Tako je na prethodnoj sjednici iskazana neophodnost da se odobri privremeni bezvizni režim za turiste iz Jermenije, Kazahstana, Egipta, Uzbekistana i imaoce važećih stranih isprava sa dozvolom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je nakon toga, na inicijativu Ministarstva turizma i uz saradnju Ministarstva vanjskih poslova, Vlada tu odluku donijela na vrijeme i taj vizni režim odobrila od marta do novembra.

Iz Ministarstva su rekli da će tokom ljetnje sezone Crna Gora unaprijediti i avio povezanost kroz uvođenje novih linija avio kompanije Vueling, na relaciji Barselona-Tivat tri puta sedmično.

“Najavljeno je i da će saobraćati i Gulf air, koji će imati vezane rotacije sa destinacijama Bahrain/Atina”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva turizma su naveli da je bilo riječi i o značaju uvođenja tranzitnih taksi.

“Uskoro će biti formiran radni tim koji čine predstavnici više resora, a koji ima zadatak da izvrši analizu svih relevatnih zakonskih i podzakonskih propisa uz osvrt na EU obaveze, i utvrdi mogućnosti uvođenja tranzitne takse na crnogorskom primorju, u cilju smanjenjenja saobraćajnih gužvi tokom ljetnje turističke sezone”, kaže se u saopštenju.

