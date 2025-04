Deficit budžeta 32,1 milion

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je u prva dva mjeseca ostvarila deficit budžeta u iznosu od 32,1 milion EUR, odnosno na nivou od 0,4 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazali su podaci Ministarstva finansija.

“To je 71,4 miliona EUR bolje ostvarenje od plana, koji predviđa ostvarenje deficita od 103,5 miliona EUR”, navodi se u izvještaju o izvršenju budžeta za februar.

Iz Ministarstva su rekli da su prihodi budžeta za dva mjeseca iznosili 335 miliona EUR ili 4,2 odsto procijenjenog BDP-a, što je 3,8 miliona EUR ili 1,2 odsto veće u odnosu na isti period prošle godine.

“U poređenju sa planom za posmatrani period, prihodi budžeta su manji 7,6 miliona EUR ili 2,2 odsto”, dodaje se u saopštenju.

Sve glavne kategorije prihoda budžeta ostvarile su značajan rast u odnosu na isti period prethodne godine.

“U tom smislu, porez na dobit preduzeća ostvaren je u iznosu od 9,1 milion EUR, što je 1,4 milion EUR ili 18,3 odsto veće u odnosu na isti period prošle godine i neznatno ispod plana za navedeni period”, precizirali su iz Ministarstva.

Porez na dohodak građana ostvaren je u iznosu od 11,5 miliona EUR, što je 3,3 miliona EUR ili 40,5 odsto veće u odnosu na isti period prošle godine, što predstavlja i blagi rast u odnosu na planirane za dva mjeseca ove godine.

“Porez na dodatu vrijednost ostvaren je u iznosu od 187,1 milion EUR, što je 13,5 miliona EUR ili 7,8 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Sa druge strane, prihodi budžeta po osnovu poreza na dodatu vrijednost niži su od plana za posmatrani period u iznosu od 4,2 miliona ili 2,2 odsto”, navodi se u saopštenju.

Na dinamiku naplate prihoda od poreza na dodatu vrijednost u neto iznosu, kako su objasnili, utiče dinamika povraćaja PDV-a koja je od početka godine ubrzana od Poreske uprave.

“U tom smislu, povraćaj PDV-a za dva mjeseca ove godine iznosio je 22,8 miliona EUR, što je čak 14 miliona više u odnosu na posmatrani period prošle godine. Navedeno u značajnoj mjeri utiče na stimulisanje poslovnog ambijenta i ukidanje biznis barijera u privredi.

“Akcize su ostvarene u iznosu od 49,1 milion EUR, što je 4,1 milion ili 9,2 odsto više u odnosu na isti period prošle godine i 1,4 miliona EUR ili tri odsto veće u odnosu na plan”, rekli su iz Ministarstva.

Sa druge strane, doprinosi su ostvareni u iznosu od 52 miliona EUR što je 12,8 miliona EUR ili 19,8 odsto manje posmatrano u odnosu na uporedni period i 2,5 miliona EUR ili 4,6 odsto manje posmatrano u odnosu na plan.

Osim toga, kategorija ostalih prihoda naplaćena je u iznosu od 5,2 miliona EUR, što je 5,1 milion EUR ili 49,4 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine. Naime, negativno odstupanje rezultat je činjenice da je u istom periodu prošle godine evidentiran prihod po osnovu ekonomskog državljanstva u iznosu od 3,1 milion EUR, kao i uplata dobiti od Centralne banke (CBCG) za 2022. godinu u iznosu od 2,6 miliona EUR. Navedena kategorija prihoda budžeta ostvarena je u iznosu većem u odnosu na plan, i to 1,1 milion EUR ili 27 odsto.

“Samo u februaru naplaćeno je ukupno 178,3 miliona EUR, što je dva miliona EUR ili 1,1 odsto manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine. U odnosu na plan za februar prihodi budžeta manji su 8,2 miliona EUR ili 4,4 odsto”, kazali su iz Ministarstva.

Izdaci budžeta za prva dva mjeseca iznosili su 367,2 miliona ili 4,6 odsto procijenjenog BDP-a. U odnosu na isti period prethodne godine, izdaci su veći 14,9 miliona ili 4,2 odsto i dodatna potrošnja iskazana je u okviru potreba većeg izdvajanja troškova mandatornog karaktera. U odnosu na plan ove godine, izdaci su manji 79 miliona ili 17,7 odsto, i odraz su dinamike pristizanja obaveza u ovom periodu.

“Tekući izdaci u tekućem budžetu u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 136,99 miliona EUR, što predstavlja 83,3 odsto plana. Manje ostvarenje je zabilježeno dominantno kod rashoda za tekuće održavanje i rente”, navodi se u saopštenju.

Transferi za socijalnu zaštitu ostvareni su u iznosu od 176,52 miliona EUR što predstavlja ostvarenje 97,5 odsto plana i u odnosu na isti period prethodne godine veći su 26,42 miliona EUR ili 17,6 odsto.

“Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru iznosili su 34,06 miliona EUR i manji su od plana 22,05 miliona EUR ili 39,3 odsto. Izvršenje na ovoj poziciji očekivano je da će imati bržu dinamiku potrošnje u narednom periodu, u skladu sa dinamikom izmirenja obaveza po ovom osnovu”, rekli su iz Ministarstva.

Kapitalni budžet, koji uključuje budžetske pozicije kapitalnih izdataka, u posmatranom periodu ostvaren je na nivou od 11,3 miliona EUR i u odnosu na isti period prethodne godine njegovo ostvarenje je veće 1,22 miliona EUR ili 12,1 odsto.

“U februaru kapitalni budžet je ostvaren na nivou od 11,19 miliona EUR što predstavlja ostvarenje od 99,1 odsto plana i u odnosu na isti mjesec prošle godine njegovo ostvarenje je veće 3,58 miliona EUR li 31,9 odsto”, dodaje se u saopštenju.

Posmatrajući februar, izdaci iznose 212,8 miliona EUR i manji su 22,1 milion EUR ili 9,4 odsto od plana. Odstupanje od plana se dominantno odnosi na niže ostvarenje sveukupno za tekuće izdatke koji su ostvareni u iznosu od 74,95 miliona ili 88,3 odsto, zatim rezerve koja je ostvarena u iznosu od 210 hiljada EUR što je 7,84 miliona niže u odnosu na plan uz napomenu da je viši iznos planiranih sredstava na tekućoj budžetskoj rezervi bio neophodan u cilju stvaranja pretpostavki za realizaciju zaključaka Vlade, odnosno kupovinu objekta Dječjeg odjeljenja Instituta Igalo, što je pokrenuto u februaru, ali finalizovano u martu.

