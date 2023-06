Danijela Gačević na čelu CEFTA Sekretarijata

Brisel, (MINA-BUSINESS) – Funkciju vršiteljke dužnosti direktora CEFTA Sekretarijata obavljaće ekonomistkinja Danijela Gačević, koja je na toj poziciji zamijenila Emira Đikića.

“Sa više od 15 godina iskustva u oblasti međunarodne trgovine, Gačević u svoju novu ulogu donosi bogatu stručnost i dokazane rezultate. Obavljajući različite funkcije, stekla je veliko znanje i praktično iskustvo u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim trgovinskim okvirima”, saopšteno je iz CEFTA Sekretarijata.

Oni su objasnili da je Gačević prije imenovanja bila viši savjetnik za trgovinske olakšice u CEFTA Sekretarijatu.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, gdje je stekla i diplomu mastera iz oblasti međunarodnih odnosa. Stručno znanje nadogradila je kroz brojne specijalizovane programe i obuke, a bila je i savjetnica u Ministarstvu ekonomije i učestvovala, između ostalog, u pregovorima o slobodnoj trgovini između Crne Gore i drugih zemalja.

Tokom svog karijernog puta, bila je i dio tima Svjetske trgovinske organizacije (STO).

Imenovanje Gačević, kako je ocijenjeno, predstavlja siguran kontinuitet u promociji i razvoju slobodne trgovine i jačanju regionalne ekonomske saradnje.

„Ostajemo posvećeni olakšavanju trgovine u CEFTA regionu i jačanju konkurentnosti ekonomija CEFTA potpisnica. Na tom putu, dragocjeno će biti iskustvo koje Garčević posjeduje, a koje će, sigurni smo, biti dodatan zamajac u smanjivanju trgovinskih barijera i usklađivanju trgovinskih politika sa evropskim standardima“, poručili su iz CEFTA Sekretarijata.

Gačević će funkciju vršiteljke dužnosti obavljati do izbora novog direktora CEFTA Sekretarijata.

