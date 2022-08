Danas novi sastanak Davidovića i predstavnika Tosyali grupe

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Novi sastanak predstavnika Tosyali grupe i nikšićkog privrednika Miodraga Davidovića biće održan danas, nakon čega bi rjšenje situacije u vezi sa Željezarom trebalo da bude bliže.

Davidović je rekao da kompanija Neksan, čiji je vlasnik, od države ne traži nijedan cent.

“Pa ne kupujemo kutiju šibica. Moramo da ispregovaramo s Turcima s kojima imamo sastanak u 14 sati, poslije čega ćemo sigurno biti mnogo bliži rješenju”, kazao je Davidović Televiziji Crne Gore.

On je dodao da žele da pregovore dovedu do kraja, te da od države ne očekuju nijedan cent, prenosi portal RTCG.

“Ne tražimo subvencije za struju i proizvodnju. Ne tražimo apsolutno nikakve benefite. Ako Željezara može da funkciniše funkcionisaće, ako ne, ja i radnici ćemo zajedno propasti”, saopštio je Davidović.

Za funkcionisanje Željezare potrebno je obezbijediti dosta toga.

“Mora da joj se vrati ono što je oteto. Željezara je 66 godina obezbjeđivala vodu s jezera Liverovići da bi mogla da radi, kao i kamen za funkcionisanje krečane iz krečane Budoš”, naveo je Davidović.

On od nadležnih očekuje odluke koje će omogućiti da Željezara profunkcioniše i siguran je da država ima razlog da podrži taj projekat.

