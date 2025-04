Danas nastavak konsultacija sa Spajićem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić nastaviće danas konsultacija sa politilkim subjektima o Sporazumu sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Spaić će se u 12 sati sastati sa predstavnicima Socijalističke narodne partije (SNP), a u 13 sati sa predstavnicima Demokratske Crne Gore, prenosi portal RTCG.

U petak su sa Spajićem razgovarali predstavnici Pokreta Evropa sad i Bošnjačke sranke, koji su nakon sastanka saopštili da će podržati međudržavni sporazum Crne Gore i UAE.

Vlada je dala saglasnost na dva međudržavna sporazuma sa UAE koji se odnose na ulaganje investitora iz te države u dva nekretninska projekta u Crnoj Gori, a zvanično su potpisani u Abu Dabiju prošle sedmice.

Spajić je ranije rekao da Sporazum sa UAE može da bude osnova za dva velika projekta u Crnoj Gori, na jugu i sjeveru, i da se može očekivati investicija i do 30 milijardi EUR za koju će garantovati UAE.

Spajić je prošle sedmice kazao da očekuje da Skupština usvoji sporazum sa UAE, i da bi, nakon konsultacija sa svim poslaničkim klubovima, podrška mogla biti čak sa 81 glasom.

