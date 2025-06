Danas finale konkursa za najbolju start-up i preduzetničku ideju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Univerzitet Crne Gore (UCG), Alumni zajednica UCG i Studentski parlament organizovaće danas u Naučno-tehnološkom parku Start-up veče, odnosno finale konkursa za najbolju start-up i preduzetničku ideju.

Tokom Start-up večeri pet odabranih studentskih timova predstaviće svoje inovativne ideje, razvijene uz podršku mentora – profesora UCG i stručnjaka iz privrede i institucija.

Konkurs je realizovan uz podršku Razvojne banke, Privredne komore, Crnogorske komercijalne banke (CKB), Tehnopolisa, Fondacije „Čini dobro“, Naučno-tehnološkog parka i Studentskog parlamenta.

Na osnovu ocjena stručne komisije, u finale je izabrano pet studentskih ideja koje su se posebno izdvojile zahvaljujući originalnosti, jasno definisanom tržišnom potencijalu, održivom finansijskom modelu, kao i izraženom društvenom značaju, kreativnom pristupu i angažovanosti njihovih autora.

Te ideje su Perun 2.0 – Abedina Orahovca i Balše Nicovića sa Ekonomskog fakulteta, Data-driven sistem za optimizaciju dijagnostike karcinoma dojke u Crnoj Gori – Aleksandra Draškovića sa Elektrotehničkog fakulteta, Stanarko – Dom na klik – Balše Vukićevića i Stefana Kostića sa Ekonomskog fakulteta, Smart Pill Dispenser – Mirka Kuburović i Darisa Kajevića sa Elektrotehničkog i Građevinskog fakulteta, te Mindware – digitalna platforma za psihološku podršku i prevenciju nasilja – Matije Jovanovića sa Ekonomskog fakulteta.

Najbolje ideje, njih tri, biće nagrađene iz nagradnog fonda od deset hiljada EUR, koji su zajednički obezbijedili UCG, Razvojna banka, Privredna komora, CKB , Tehnopolis, Fondacija „Čini dobro“, Naučno-tehnološki park i Studentski parlament.

„Autori ovih ideja proći će kroz dvonedjeljni mentorski program, tokom kojeg će, uz podršku svojih mentora, raditi na daljem razvoju i unapređenju svojih startap i preduzetničkih rješenja“, navodi se u saopštenju.

Cilj događaja je promocija preduzetništva i inovacija među mladima, kao i pružanje motivacije i konkretne podrške na njihovom profesionalnom putu.

