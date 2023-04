Dan unaprijed tržište startuje 26. aprila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi segment tržišta električne energije u Crnoj Gori, pod nazivom Dan unaprijed tržište, počeće sa radom 26. aprila, saopštili su iz Privredne komore (PKCG).

Kako su kazali, u okviru sjednice Odbora udruženja energetike i rudarstva PKCG danas je organizovana vrlo posjećena radionica o tom tržištu.

U radu su, pored brojnih predstavnika crnogorskih i regionalnih energetskih kompanija i berzi, učestvovali državni sekretar Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) Admir Šahmanović, potpredsjednik PKCG Nikola Vujović, izvršni direktor Elektroprivrede (EPCG) Nikola Rovčanin, izvršni i tehnički direktori Berze električne energije (BELEN), Matija Medojević i Dejan Drašković.

Šahmanović je istakao da uspostavljanje Dan unaprijed tržišta električne energije predstavlja značajan korak u razvoju energetskog sektora Crne Gore.

“MKI veoma cijeni napore i istrajnost BELEN-a na stvaranju uslova za uspostavljanje funkcionalnog berzanskog tržišta”, kazao je Šahmanović.

On je rekao da očekuju da će otvaranje tog tržišta pozitivno uticati, kako na broj učesnika na veleprodajnom tržištu, tako i prekograničnu razmjenu električne energije.

Šahmanović je naglasio da se tim, takođe, stvaraju preduslovi za povezivanje crnogorskog sa tržištima električne energije u regionu i Evropi.

Prema njegovim riječima, s obzirom na to da je jedna od preporuka Evropske komisije (EK) u oblasti energetike povezivanje crnogorskog tržišta električne energije sa tržištima regiona, uključujući Italiju, stvaranje berzanskog Dan unaprijed tržišta istovremeno znači i veliki pomak u procesu evropskih integracija.

“Prepoznajući značaj razvoja crnogorskog Dan unaprijed tržišta električne energije, EK nam pruža podršku u ovom zahtjevnom procesu, kojoj ovom prilikom iskazujem veliku zahvalnost za veoma značajnu podršku”, naveo je Šahmanović.

Rovčanin je kazao da je cilj podsticanje transparentnosti i konkurentnosti veleprodajnog tržišta.

„BELEN je od samog starta imao finansijsku i stratešku podršku EPCG i mi ćemo nastojati, u dijelu svih smjernica i očekivanja od naših stranih partnera, da radimo na održavanju i uspostavljanju likvidnosti“, istakao je Rovčanin.

Prema njegovim riječima, u velikom je interesu da se određene količine električne energije kupuju i prodaju na ovom tržištu, te izlazi i na druga.

„Kroz unapređenje tržišta i poboljšanje investicione klime, cilj je da svi partneri koji investiraju u našu državu prepoznaju brojne benefite u ovoj oblasti“, kazao je Rovčanin.

On je istakao da EPCG trenutno investira oko 150 miliona EUR u postojeće energetske objekte, a sa isto toliko se razvijaju i novi, obnovljivi izvori energije.

„Vrlo je važno da unapređujemo tržište električne energije, posebno u cilju smanjenja CO2 i brze zelene tranzicije, od proizvodnog pogona do daljeg razvoja“, rekao je Rovčanin.

On je dodao da će EPCG, kao jedna od osnivača i vlasnika BELEN-a, nastaviti da bude stub i oslonac u ovom procesu koji predstavlja korak ka Evropskoj uniji.

Medojević je kazao da Berza već ima 13 registrovanih članova.

On je dodao da se nada da će poslije današnje radionice taj broj biti još veći.

Medojević je rekao da je Berza osnovana 2017. godine sa zadatkom formalizovanim kroz pregovaračko poglavlje 15, kako bi bila glavna karika ka uspostavljanju Dan unaprijed tržišta električne energije u Crnoj Gori.

„I da se potom integriše sa nekim od susjednih tržišta, što nam kao obvezu prepisuje evropska agenda, ali i Zakon o energetici“, naveo je Medojević.

Prema njegovim riječima, Crna Gora ima značajan potencijal kada je u pitanju proizvodnja i trgovina električnom energijom, kao i za uspostavljanje transparentnog i funkcionalnog tržišta po mjerilima i standardima pozitivnog evropskog prava, posebno kroz valorizaciju već najavljenih investicija u ovoj obasti.

„To je izuzetno važno, posebno u duhu zelene tranzicije koja je već uzela maha, a tržište poput ovog o kojem danas govorimo ima izuzetnu prednost, jer su trenutne cijene električne energije posebno atraktivne za sve one koji se bave proizvodnjom električne energije kroz obnovljive izvore“, kazao je Medjović.

On je dodao da se oni zbog prednosti cijena sada mogu naći u odličnoj situaciji da izađu na tržište i prihoduju.

Medojević je istakao da će naredni koraci uključivati povezivanje tržišta sa nekim od susjednih, uz mogućnost pokretanja dodatnih segmenata u budućnosti koji će uključivati Unutardnevno tržište, OTC i futures platforme.

Iz PKCG su naveli da će Dan unaprijed tržište biti implementirano i pokrenuto na osnovu najboljih praksi renomiranih evropskih kompanija EPEX-SPOT i BSP SouthPool, koje su prezentovane na skupu.

Kako su naveli, tokom radionice BELEN je prezentovao početne korake u osnivanju berze u Crnoj Gori, kao i njihova očekivanja za budućnost i dalji razvoj.

„Pružena je demonstracija platforme EPEX SPOT koja će pružati servis za Dan unaprijed tržište i BSP SouthPool klirinške platforme, koje će podržavati Berzu električne energije u ovom poduhvatu“, kaže se u saopštenju.

Te platforme su, kako su rekli iz PKCG, pokazale svoje funkcionalnosti zasnovane na najboljim praksama i standardima EU, prikazujući posvećenost Berze električne energije u pružanju profesionalne i pouzdane usluge na najvišem nivou.

Iz PKCG su kazali da je EPEX SPOT evropska berza električne energije, koja posluje na kratkoročnom tržištu električne energije u raznim evropskim zemljama.

Kako su dodali, osnovana je 2008. godine kao zajedničko preduzeće između francuske berze električne energije Powernext i njemačke energetske berze EEX.

„Berza pokriva širok spektar evropskih zemalja, uključujući Njemačku, Francusku, Austriju, Švajcarsku, Belgiju, Holandiju, Mađarsku, Srbiju i Veliku Britaniju“, kaže se u saopštenju.

Iz Komore su naveli da je BSP SouthPool regionalna berza električne energije, koja posluje u zemljama Jugoistočne Evrope.

BSP SouthPool je, kako su dodali, osnovana 2008. godine kao zajedničko preduzeće između ELES-a, slovenačkog operatora prenosa električne energije i EPEX SPOT-a, evropske berze električne energije.

„Obje kompanije pružaju platformu za trgovinu električnom energijom na tržištima za dan unaprijed i unutardnevnom tržištu, omogućavajući učesnicima na tržištu da kupuju i prodaju električnu energiju za isporuku sljedećeg dana ili čak istog dana“, kaže se u saopštenju.

Iz PKCG su kazali da je njihov zajednički cilj da promovišu integraciju evropskih tržišta električne energije obezbjeđujući transparentne, efikasne i pouzdane signale cijena.

„Takođe, igra ključnu ulogu u podršci tranziciji ka održivijem energetskom sistemu tako što olakšava integraciju obnovljivih izvora energije u mrežu“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, platforme su u potpunosti elektronske i dostupne širokom krugu učesnika na tržištu, uključujući proizvođače energije, trgovce električnom energijom i potrošače.

„Kao jedan od osnovnih uslova za zatvaranje Poglavlja 15 u energetici, ovo označava samo početak Crne Gore na putu uspostavljanja konkurentnog tržišta energije“, rekli su iz PKCG.

Kako su naveli, naredni koraci uključivaće povezivanje tržišta sa nekim od susjednih, uz mogućnost pokretanja dodatnih segmenata u budućnosti koji će uključivati Unutardnevno tržište, OTC i futures platforme.

„Partnerstvo Berze električne energije sa EPEX SPOT-om i BSP SouthPool-om nedvosmisleno će osigurati uspjeh i profesionalnost ovih nadolazećih inicijativa“, kaže se u saopštenju.

Iz PKCG su rekli da je skup završen diskusijom predstavnika energetskih kompanija i trgovaca električnom energijom sa predstavnicima berzi o detaljima novog Dan unaprijed tržišta.

