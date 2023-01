Damjanović: Srbija i dalje jedan od vodećih partnera u robnoj razmjeni

Podgorica, Beograd, (MINA-BUSINESS) – Srbija je i dalje jedan od vodećih partnera Crne Gore u robnoj razmjeni, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović i dodao da se u uvozu i izvozu iz te zemlje traži prostor za unapređenje saradnje.

Damjanović je nakon sastanka sa ministrom finansija Srbije Sinišom Malim, u intervuju agenciji Beta rekao da je rast robne razmjene između dvije zemlje, koja će ove godine premašiti milijardu EUR, moguć i u razmjeni usluga i kapitala, prije svega u transportu.

“Značajan dio srpske privrede je svakako naslonjen na Luku Bar, na najbližu moguću odrednicu. Tu prije svega mislim na Smederevo i Kragujevac. U perspektivi i najavi onoga što će se raditi u Srbiji na planu daljeg privrednog razvoja, a imajući u vidu ratna zbivanja i relativnu zatvorenost Crnog mora za neki duži niz godina, stvorila se mogućnost da se ovaj koridor od Bara prema Beogradu i Budimpešti ponovo revitalizuje i da se, kako smo zajednički konstatovali ‘napuni’ energetskom i saobraćajnom infrastrukturom”, rekao je Damjanović.

On je ocijenio da je Crnoj Gori potreban pomak u realizaciji infrastrukturnih projekata, navodeći da završetak i spajanje auto-puta kroz Crnu Goru ima smisla samo “ako Srbija završi svoj dio posla”.

“Završili smo prioritetnu dionicu od Kolašina koja je negdje i najteža u tehničkom smislu. Ona je prema predračunu koštala nešto manje od milijardu EUR. Mi smo je generalno završili, pustili u rad i ona već pokazuje svoje prednosti, iako je to samo polovična priča dok se ne napravi kompletan put i povežu Srbija i Crna Gora. Ključna ideja je da se put nastavi prema Mađarskoj”, rekao je Damjanović.

O rekonstrukciji pruge Beograd-Bar, Damjanović je istakao da će njena vrijednost biti vidljiva tek ukoliko se ona posmatra kao jedinstvena platforma sa Lukom Bar prema Beogradu i Budimpešti.

“Procenjujem da bi, kada smo već resetovali dosta loše političke odnose koje su imale prethodne vlade i kada smo ih doveli na primjeren politički nivo, dobro bilo da se sa njima ostvare i ekonomski prioriteti koji će biti isti u Crnoj Gori i u Srbiji”, poručio je Damjanović.

Prema njegovim riječima, tema inicijative Otvorenog Balkana je aktuelna u Crnoj Gori, koja pažljivo testira i procjenjuje kakva su shvatanja i razmišljanja evropskih partnera u Briselu, da li to ubrzava ili usporava evropski put Crne Gore.

“Osluškujemo korake ohrabrenja koja dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Tu ne smije da se napravi greška u koracima, uz punu konsultaciju i ono što već donosi Berlinski proces, koji je već od 2014. godine na stolu, da vidimo ima li tu komplementarnosti”, istakao je Damjanović.

Damjanović je rekao da je on otvorio pitanje zaduženja Crne Gore za veće infrastrukturne projekte i da država razmišlja da sklopi ugovor s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

“Kao interesantnu činjenicu i Mali i ja smo ocijenili da je jedan od razloga dobrog pozicioniranja Srbije, skoro u rangu Rumunije i Mađarske na tržištu, upravo bio i stand-by aranžman sa MMF-om, koji je Srbiji obezbijedio da izađe na komercijalno tržište i dobije maksimalno moguće uslove dodatnog zaduženja”, saopštio je Damjanović.

On je istakao da je Crna Gora neto proizvođač električne energije i da kroz dalje investicije u obnovljive izvore energije, prije svega u solarna postrojenja, može da ima značajan energetski suficit u proizvodnji struje.

“Pokušavamo da značajno unaprijedimo uvoz hrane, a Srbija jeste jedan od ključnih partnera kod uvoza robe široke potrošnje. Prije svega mislim na prehrambene artikle. Ocijenjeno je i da je ta saradnja dobra. Srbija je najbliža Crnoj Gori što se tiče dostupnosti nabavke životnih namirnica pa i cijena”, objasnio je Damjanović.

On smatra i da je Srbija obavila dobro posao na sistemu e-fiskalizacije.

“To je cilj i u Crnoj Gori. Mi smo e-fiskalizaciju uspješno obavili, odnosno pokrenuli je prošle godine. Sada smo u drugoj fazi fiskalizacije, a ovo je formalni start te priče nakon razgovora sa ministrom finansija Srbije. I kod nas je trka sa vremenom da obezbijedimo početne uslove i preduslove, a onda i zakon koji bi to omogućio”, zaključio je Damjanović.

