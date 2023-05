Damjanović: Nema potrebe za novim zaduženjem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država u ovom trenutku nema potrebe za novim zaduženjem, imajući u vidu da se sve obaveze koje su definisane budžetom izmiruju redovno, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

On je na predstavljanju rezultata rada Vlade u posljednjih godinu u Vili Gorica, kazao da tu misli na otplatu kredita i kamata po ranijim zaduženjima i imajući u vidu plan otplate tih obaveza.

„Zadužili smo se svega 100 miliona EUR od predviđenih 600 miliona, u periodu koji je pokrio puna četiri mjeseca. Biće potrebno mnogo manje od tog limita od 600 miliona zbog dobrih rezultata koje bilježimo u oblasti javnih finansija i punjenja budžeta, koje je 35 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period i deset odsto više od plana, a i zbog najava dobre turističke sezone koja će generisati dodatne prihode“, rekao je Damjanović.

On je naveo da s obzirom na to da uslove zaduženja diktira međunarodna finansijska situacija i da je teško da Crna Gora može da utiče na globalne kamatne stope i nestabilnost, pažljivo razmišljaju o modelu eventualnog dodatnog zaduživanja, kada i ako bude potrebno.

„U našem fokusu je emisija obveznica. Berza i tržište kapitala, što namjerno, što ko zna zbog čega, urušavana je već nekih 15 godina. Da bi se ova operacija emisije obveznica uspješno izvela, jer bilo bi tragično da ne uspije, moramo imati dobre pripreme“, rekao je Damjanović.

On je naveo da bi taj model donio dosta dobrih stvari, prije svega, da građani plasiraju svoja sredstva u obveznice i po boljim uslovima nego što je taj novac plasiran.

„Banke ne gledaju na to baš blagonaklono, one bi da budu jedini igrač na tržištu. Pokušavamo da ovo tržište resetujemo gdje ne bi niko bio monopolista“, kazao je Damjanović.

On je naveo da su prošle godine emitovali državne zapise kao kratkoročne hartije, koje je otkupio jedan dio banaka.

„Razmišljamo da nastavimo i da ponovo emitujemo državne zapise gdje bi se po drugačijim uslovima faktički produžio taj aranžman sa onim bankama koje to žele“, dodao je Damjanović.

On je naveo da će razgovarati o ostalih 500 miliona mogućeg zaduženja i o njegovoj potrebi.

„Ovoj državi će biti neophodno mnogo manje sredstava, jer imamo bolju naplatu poreza i ekonomske performanse“, ocijenio je Damjanović.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić je, odgovarajući na pitanje novinara šta Vlada radi po pitanju rješavanja situacije u Institutu „Simo Milošević“, kazao da se intenzivno bave time i da neće dozvoliti da Institut stane.

„To je multisektorsko pitanje kojim se Vlada intenzivno bavi pola godine i kroz formiranje radne grupe. Međutim, menadžent mora uratiti ono što je do njih a ako ne, mijenjaćemo menadžment“, rekao je Šćekić.

On je naveo da je država pomagala i avansno uplaćivala kako bi Institut prevazilazio probleme.

