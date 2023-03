Damjanović: Kamatna stopa ispod nivoa inflacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kamatna stopa po kojoj se država zadužila kod Deutsche banke jeste visoka, ali je ona ispod nivoa inflacije u Crnoj Gori, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović i dodao da nema opasnosti po javne finansije.

On je kazao da se radi o projektovanom zaduženju, a da su kamatna stopa i uslovi posljedica globalnih dešavanja na koje Crna Gora ne može da utiče nimalo.

„Volio bih da su uslovi na međunarodnom tržištu mnogo bolji, ali nijesu nažalost. Ja bih volio da je kamatna stopa mnogo manja i da čak Crna Gora bude kreditor drugih država, međutim realnost je takva“, rekao je Damjanović novinarima nakon ceremonije početka sprovođenja Paketa energetske podrške Evropske unije za Crnu Goru, vrijednog 30 miliona EUR.

Ministarstvo finansija je u ime crnogorske Vlade, posredstvom kreditnog aranžmana sa Deutsche bankom, obezbijedilo 100 miliona EUR za finansiranje budžetskih obaveza u tekućoj godini.

Ugovor sa bankom zaključen je na tri godine, sa grejs periodom od 12 mjeseci i kamatnom stopom koju čini šestomjesečni Euribor uvećan za iznos margine od 5,9 odsto.

Damjanović je podsjetio da, kada su neka druga zaduženja bila, ne tako davno, te kamatne stope su bile višestruko veće nego što je bila stopa inflacije u tom momentu.

„To je za svakoga ekonomistu dovoljno objašnjenje“, dodao je Damjanović.

On je naveo da će da se trude da kroz neke dobre stvari, kao što su zadržavanje kreditnog rejtinga, iskoriste da ubuduće ako bude potrebno sa respektabilnim bankama postignu bolje uslove.

„To će zavisiti prvenstveno od međunarodne situacije i globalnih dešavanja na finansijskim tržištima, a sa aspekta Crne Gore, uz političku stabilnost koju očekujem i uz stabilizaciju javnih finansija nadam se da će biti boljih uslova za eventualne kreditne aranžmane“, rekao je Damjanović.

On je rekao da nema opasnosti po javne finasije.

„Nominalna kamatna stopa jeste visoka ali u relativnom smislu ona je mnogo niža nego neke kamatne stope i uslovi koji su bili ne tako davno kada se država zaduživala“, naveo je Damjanović.

Prema njegovim riječima, to je rezultanta globalne finansijske situacije i druge države regiona su se zaduživale trostruko više nego ranije.

„Nadamo se da će se ta globalna situacija popraviti ali na nama je da radimo sve kroz političko-ekonomsku stabilnost da do nas ne budu eventualno pogoršani uslovi“, dodao je Damjanović.

