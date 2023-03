Daju parcele u zakup radi izgradnje silosa za žitarice

Bar, (MINA-BUSINESS) – Luka Bar objavila je javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup parcela ukupne površine 7,88 hiljada metara kvadratnih, radi izgradnje silosa za žitarice kapaciteta 30 hiljada tona, sistema za uvrećavanje i paletizaciju i mlina.

U dugoročni zakup se daju urbanistička parcela LZ159 i dio urbanističke parcele LZ160 i radi obavljanja djelatnosti pretovara, skladištenja, prerade i prometa žitarica, kao i pretovara, skladištenja i prometa proizvoda od žitarica u okviru Slobodne zone Luka Bar.

Poziv sa tenderskom dokumentacijom je objavljen na zvaničnoj internet stranici Luke Bar http://lukabar.me/me/2023/03/10/tender-164-10-03-2023/

Zemljište koje je predmet javnog poziva predstavlja dio katastarske parcele 6501/3 KO Novi Bar.

Javni poziv je otvoren do 21. aprila do 14 sati.

Javno otvaranje ponuda će se organizovati istog dana u 14 sati i 30 minuta u upravnoj zgradi Luke Bar.

Kontakt osoba je Aleksandar Markolović na telefon 030 300 568 ili mejl [email protected]

