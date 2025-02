Dabetić: Kulturni turizam prilika za razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kulturni turizam predstavlja važnu priliku za razvoj sjevera Crne Gore, jer donosi ekonomske koristi lokalnim preduzetnicima, zanatlijama, umjetnicima i ugostiteljima, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Zoran Dabetić.

„Razvoj kulturnog turizma na sjeveru nije samo ekonomski podsticaj, već i strateški pravac ka zelenoj agendi i održivom razvoju“, rekao je Dabetić na panel diskusiji u Beranama.

Iz Ministarstva su objasnili da je panel organizovan povodom završnog skupa IPA projekta pod nazivom Evocation and Attraction of Cultural Heritage – Christian Antiquity and Turkish bath for Cultural Tourism, u okviru prekogranične saradnje Berana i Peći.

On je rekao da se posebna važnost projekta ogleda u radovima na arheološkom nalazištu Tumbarice u Beranama i obnovi Turskog kupatila u Peći, što je esencijalno za podizanje svijesti o njegovanju i očuvanju kulturno-istorijske baštine.

“Kao neko ko dolazi sa sjevera, mogu reći da je stanje u tom dijelu kompleksno i zahtijeva sveobuhvatan pristup, ali da sjeverni region ima ogroman potencijal. To je područje prirodnih ljepota, bogate istorije i autentičnog kulturnog nasljeđa”, naveo je Dabetić.

On smatra da je obaveza Vlade da te resurse valorizuje, povezujući zaštitu kulturnog blaga s ekonomskim i društvenim napretkom.

“Obnova istorijskih spomenika i razvoj etno-turizma podržavaju zapošljavanje i smanjuju migraciju stanovništva prema urbanim centrima”, rekao je Dabetić.

On je dodao da je Ministarstvo posvećeno podršci svim inicijativama koje doprinose tom cilju.

“Zajedno možemo učiniti sjever prepoznatljivim kulturno-turističkim centrom”, poručio je Dabetić.

On smatra da razvoj sjevera podrazumijeva koordinaciju između lokalnih zajednica, institucija, privrednog sektora i međunarodnih partnera.

“Ministarstvo, u saradnji sa partnerima iz međunarodnih organizacija, pokreće aktivnosti na izradi strateškog dokumenta za razvoj sjevera, koji će predstavljati sveobuhvatan dokument koji definiše dugoročnu viziju i prioritetne ciljeve za ekološki i održivi razvoj sjevernog regiona”, naveo je Dabetić.

On je kazao da Ministarstvo ima vrlo važnu ulogu u razvoju kulturnog turizma države, naročito kroz neraskidivu povezanost zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti, posebno sjevernog regiona.

“Naše glavne aktivnosti obuhvataju pripremu i praćenje propisa, strateško planiranje u oblasti ekologije i održivog razvoja, kao i integralnu zaštitu životne sredine i održivo korišćenje prirodnih resursa, što ujedno doprinosi zaštiti integrisanih elemenata kulturne baštine”, rekao je Dabetić.

On je dodao da je turistički potencijal sjevernog regiona Crne Gore nedovoljno iskorišćen, te da je Vlada, kao jedan od prioriteta, postavila ekonomski i turistički razvoj sjevera.

“Čeka nas puno posla, zato sam i radostan zbog činjenice da će veliki broj projekata iz Kapitalnog budžeta biti realizovan u sjevernom dijelu države. Sjever će dobiti mnogo snažniju i moderniju putnu infrastrukturu, posebno na sjeveroistoku, i smatram da se nesporne nepravde prema ovom dijelu zemlje ispravljaju dobrom dinamikom”, zaključio je Dabetić.

