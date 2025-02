CUP: Vlada prava adresa odgovorna za poslovni ambijent

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je prava adresa odgovorna za poslovni ambijent, a ne trgovci, saopštili su iz Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP) i pozvali izvršnu vlast da se hitno vrati stvarnom dijalogu s privredom.

Iz CUP-a su kazali da su zahtjevi potrošača da se snize cijene apsolutno opravdani, ali nije opravdan poziv da se targetiraju pogrešne adrese.

Iz te poslodavačke asocijacije su naveli da je nakon okruglog stola na Ekonomskom fakultetu, na temu Bojkot trgovine – ko dobija, a ko gubi, potvrđen njihov stav da bojkotom odmažemo sebi i činimo štetu crnogorskoj privredi i državi.

“Iznijeta argumentacija na okruglom stolu i analiza kalkulativne skale formiranja maloprodajne cijene, uz pojašnjenje šta sve utiče na visinu te maloprodajne cijene, obesmislila je poziv na bojkot i atak na trgovački lanac Voli i ostale crnogorske trgovce”, navodi se u saopštenju predstavnika CUP-a.

Oni su dodali da je navedena analiza visokih poreza, akciza i dadžbina, samo nedvosmisleno potvrdila ono što je pokazala studija Ekonomskog fakulteta – da crnogorski trgovci rade sa najnižom bruto maržom i neto profitnom stopom u Adriatik regiji, dok to nije slučaj sa državnim nametima koji poskupljuju krajnje cijene.

Crnogorska Vlada, kako tvrde, krupne i važne probleme ekonomske i socijalne politike često zna rešavati tvitovanjem populističkih objava, što je svakako pogrešan pristup, dok joj je Socijalni dijalog mrtav i ne postoji.

Iz CUP su zato pozvali Vladu da se hitno vrati stvarnom dijalogu s privredom.

Kako su poručili, potrebno je uspostaviti okvir za konstruktivnu saradnju, zasnovanu na argumentima i ambiciji da se unaprijedi poslovni ambijent – što će, dugoročno gledano, omogućiti snižavanje cijena i jačanje crnogorske privrede.

“Ovim saopštenjem želimo jasno staviti do znanja da su pokušaji rušenja domaće privrede, bez uvažavanja realnih ekonomskih argumenata, pogubni za sve građane i budućnost naše ekonomije, pa kreatore tog nauma pozivamo da se okanu takvog posla”, zaključili su iz CUP-a.

