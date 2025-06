Ćulafić: Rast prihoda u NPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG) su u periodu od 1. januara do 1. juna ove godine ostvarili izuzetno dobre rezultate, saopštio je ministar ekologije, održivog i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

“Prihodi su porasli skoro 40 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, dok je broj posjetilaca povećan 41 odsto, što jasno ukazuje na sve veću prepoznatljivost i atraktivnost naših nacionalnih parkova”, naveo je Ćulafić u saopštenju.

NPCG je u prvih šest mjeseci ove godine prihodovao 891,16 hiljada EUR, a u istom periodu prošle godine 641,33 hiljade EUR.

“Ipak, ovakvi rezultati nijesu slučajni, oni su direktna posljedica ozbiljnih i odlučnih reformi koje smo sproveli u prethodnom periodu, i koje će se nastaviti, posebno kada je riječ o kadrovskoj politici i organizaciji unutar tog javnog preduzeća”, rekao je Ćulafić i dodao da uspostavljaju sistem koji funkcioniše stabilno, transparentno i efikasno, što je i bio i preduslov za postizanje ovakvog napretka.

Ćulafić je podsjetio da su nacionalni parkovi jedan od najvažnijih resursa koje Crna Gora ima, i to ne samo u smislu očuvanja prirodnog nasljeđa i biodiverziteta, već i kao stub razvoja održivog turizma.

“Njihov značaj za lokalne zajednice, privredu, obrazovanje i promociju Crne Gore kao ekološke države je nemjerljiv. Brojke koje danas vidimo pokazuju koliko naši građani i gosti iz inostranstva cijene ljepotu, autentičnost i očuvanost prirode Crne Gore, a posebno naših zaštićenih područja”, zaključio je Ćulafić.

