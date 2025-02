Crnu Goru posjetilo oko 449 hiljada turista iz Srbije

Podgorica, Beograd, (MINA-BUSINESS) – Crnu Goru je tokom prošle godine posjetilo oko 449 hiljada turista iz Srbije, što je rast oko 11 odsto u odnosu na 2019, saopštila je predstavnica Nacionalne turističke organizacije (NTO), Milena Vujačić.

NTO, zajedno sa Ministarstvom turizma, lokalnim turističkim organizacijama, strateškim partnerima i turističkom privredom, učestvuje na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, predstavljajući bogatu turističku ponudu Crne Gore.

„Za Crnu Goru je izuzetno značajno tržište Srbije i to što učestvujemo na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, imajući u vidu da su turisti iz Srbije najbrojniji gosti u našoj zemlji“, rekla je Vujačić, prenosi Mediabiro.

Vujačić je kazala da su zadovoljni reakcijom posjetilaca na sve što crnogorski štandovi imaju da ponude.

„Posjetioci su izuzetno zainteresovani za našu ponudu, najviše za plaže, nove hotele i ponudu sjevera. Takođe, posjetioci na sajmu mogu iskoristiti neke sajamske popuste na određene aranžmane i na avio-karte na relaciji Beograd – Tivat i Beograd – Podgorica“, zaključila je Vujačić.

