Crnoj Gori potrebna bolja promocija u Italiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori potrebna je bolja promocija u Italiji, smatra predsjednica italijanskog Nacionalnog odbora za turizam, Alesandra Priante.

Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić sastala se u Rimu sa Priante.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, ocijenjeno da saradnja dvije zemlje u toj grani privrede može biti mnogo bolja, i da u budućnosti treda raditi na zajedničkim projektima.

Dodaje se da je Kordić upoznala Priante sa projektom digitalizacije u turizmu, koji bi Crnoj Gori trebalo da donese preciznije podatke, unaprijeđenu administraciju i bolji uvid u stanje na turističkom tržištu kao i smanjenje sive ekonomije.

“U saradnji sa Ministarstvom javne uprave, koje rukovodi procesima digitalizacije, već su otpočete aktivnosti na pripremi uslova za nabavku softvera u ove svrhe”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Priante navela da Crnoj Gori treba bolja promocija u Italiji, i podržala ideju udruživanja regiona Balkana u nastupu prema udaljenim zemljama.

“Kordić i Priante saglasile su se da je veoma važan aspekt stimulisanja turističkog prometa postojanje direktnih avio veza, jer takva povezanost čini putovanje jednostavnijim i ugodnijim, i samim tim destinaciju poželjnijom za turiste”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, na sastanku je bilo riječi i o kruzing i ruralnom turizmu, i mogućnostima saradnje sa fokusom na ponudu skijališta.

“Dogovoreno je i da se razmotri mogućnost razmjene stručnog kadra, odnosno dodatno obučavanje kvalifikovane radne snage”, zaključuje se u saopštenju.

