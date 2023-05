Crnogorskim poljoprivrednicima 111 priznanja na sajmu u Novom Sadu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski poljoprivrednici dobili su 111 vrijednih priznanja na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, koji je počeo u subotu i traje do petka, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Iz PKCG su kazali da su priznanja dobili proizvođači mesa i mesnih prerađevina, sira, proizvoda od žita, lanenog ulja, vina i alkoholnih pića, sokova, čajeva, meda i proizvoda od meda, vode, kafe od žira, kao i jabukovog sirćeta.

„Crnogorski poljoprivrednici osvojili su veliki šampionski i četiri pehara Novosadskog sajma, 32 velike zlatne medalje, 34 zlatne, 29 srebrnih i dvije bronzane, jedno priznanje za šampiona kvaliteta, više plaketa i diploma“, precizirali su iz PKCG.

Među nagrađenima su, kako je saopšteno, Biotehnički fakultet, Green Monde, Nacionalno udruženje vinara i vinogradara, Ljiljana Božović, Vakom, Ratko Aleksić, Zorica Knežević, Ljubomir Vukmirović, Destilerija “Mirotić”, Kuća čaja, MM Ribarstvo, Per Aqua, poljoprivredna gazdinstva “Macanović” i “Ašanin”, E&T Healthy Bee, Mianja, Naš sokić, Kapital, Meso-promet, porodična farma “Miljanić”, sirare Cijevna i Katunjanka, Vukojica Vuković, Miodrag Radunović, Ahmed Redžepagić i Rakija Trnovača.

Crnogorski proizvodi predstavljeni su na zajedničkom štandu u organizaciji PKCG, koji su obišli predsjednica te privredne asocijacije Nina Drakić, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i zvaničnici više država-učesnica.

„Crna Gora je zemlja perspektivne poljoprivredne proizvodnje i PKCG podržava napore naših poljoprivrednika da ostvare uspjeh u toj privrednoj grani. Preko 100 nagrada sa ovog sajma to na najbolji način i potvrđuje“, rekla je Drakić.

Ona je dodala da se razvoj Crne Gore oslanja na važne stubove proizvodnje zdrave hrane i njenog plasmana u okviru vlastite turističke privrede, ali i izvoza u susjedne zemlje i šire.

„Zbog toga Novosadski sajam ima poseban značaj za naše privrednike i proizvođače. Svjedočimo i ove godine da su mnogi od njih dobitnici nagrada i priznanja, jer je sa Novosadakog sajma to tradicija koja je prisutna i nepresušna, i ima svoju ekonomsku zakonomjernost. Ono što nas, pored velikog broja nagrada, dodatno ohrabruje, je da je na štandu PKCG više od 20 izlagača i da smo ove godine nadmašili prošlogodišnju ponudu i zastupljenost“, saopštila je Drakić.

Najveći poljoprivredni sajam u regionu i jedna od najznačajnijih smotri agrara u Evropi ove godine je okupio više od 1,1 hiljadu izlagača iz 21 države, koji predstavljaju ponudu na ukupno 58 hiljada kvadrata izložbenog prostora.

Procjenjuje se da će sajam posjetiti oko 140 hiljada ljudi kojima će, osim proizvoda, biti prezentovane najnovija tehnička i tehnološka dostignuća u agraru, primjena nauke u poljoprivredi i najsavremenija mehanizacija.

Ove godine se proslavlja dvostruki jubilej, jer se, pored devet decenija poljoprivredne smotre, obilježava i vijek postojanja Novosadskog sajma.

