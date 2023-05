Crnogorski Telekom zvanična mreža CIM Foruma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je zvanična mreža ovogodišnjeg CIM Foruma, najvećeg događaja te vrste u Crnoj Gori, koji će ovog vikenda povezati domaće i regionalne stručnjake iz medija i kreativnih industrija.

Iz Telekoma je saopšteno da CIM Forum počinje danas u Kotoru i traje do 28. maja, a okupiće preko 50 panelista, predavača i učesnika iz oblasti marketinga, komunikacija, umjetnosti, medija i gejminga.

PR Crnogorskog Telekoma, Matija Otašević, je na konferenciji za medije povodom početka festivala kazao da je Telekom najveća mreža u Crnoj Gori, pa samim tim i prirodan partner, odnosno zvanična mreža, najvećeg događaja u Crnoj Gori koji okuplja kreativce iz različitih industrija.

„Nakon prošlogodišnjeg uspješnog prvog izdanja CIM Foruma, tokom kojeg su organizatori uspjeli da okupe najrelevantnije ljude iz oblasti kreativnih industrija i medija i pokažu da su na nivou zadatka, ove godine posjetioce očekuje još raznovrsniji i bogatiji program na četiri lokacije u Kotoru“, rekao je Otašević.

On je rekao da im je zadovoljstvo što će narednih dana biti u Kotoru i da se raduju što će moći da razmijene iskustva i ideje sa velikim brojem ljudi iz svijeta komunikacija, medija i kreativnih industrija iz zemlje i regiona.

Izvršna direktorica CIM Foruma, Kristina Gačević, kazala je da će ove godine imati 35 panela uz Bokešku kužinu, gdje će domaćice i privrednice iz Kotora pružiti jedno posebno zadovoljstvo i specijalitete.

Ona je istakla da je najviše zahvalna timu koji stoji iza ovog projekta i koji je u prethodnoj godini vrlo posvećeno i marljivo radio da ovu ideju, koja je na početku zvučala kao nemoguća misija, pretvore u nešto što je živo i što raste.

Gačević je napomenula da je organizovan i CIM bazar gdje su, u saradnji sa NLB bankom i Visom, napravili bazar koji okuplja crnogorske umjetnike i male proizvođače koji su donirali svoje umjetnine i rukotvorine.

Bazar će, kako je najavila, biti aktivan od sjutra u Centru za kulturu Kotor, a sva sredstva koja se prikupe biće opredijeljena Resursnom centru za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ u Kotoru, koji u sklopu svojih kreativnih radionica podstiče razvoj Dobrotske čipke.

“CIM Forum je najbolji primjer kako jedna dobra ideja može da okupi veliki broj ljudi, a sve informacije o temama, učesnicima i kotizacijama mogu se pronaći na sajtu https://www.mediaforum.me/me/”, zaključuje se u saopštenju.

