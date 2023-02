Crnogorski Telekom ima najveću 5G i 4G mrežu u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je, prema zvaničnim mjerenjima Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), na kraju prošle godine imao najveću 5G i 4G mrežu u Crnoj Gori, saopšteno je iz te telekomunikacione kompanije.

Kako su naveli, 5G mreža Crnogorskog Telekoma dostupna je za oko 76 odsto stanovništva u Crnoj Gori, dok je 4G mrežom kompanija pokrila gotovo cjelokupno stanovništvo u zemlji, pa je ta mreža dostupna za 97 odsto građana.

„Osim toga, Crnogorski Telekom je na aukciji EKIP-a za dodjelu radio-frekvencija iz opsega 700 megaherca (MHz), 3,6 gigaherca (GHz) i 26 GHz, važnih za širenje 5G i unapređivanje 4G mreže, na kojoj su učestvovala sva tri mobilna operatora, zakupio najviše 5G spektra, čime smo stvorili uslove za uvođenje gigabitnih brzina u mobilnoj mreži“, rekli su iz kompanije.

Na ceremoniji EKIP-a, na kojoj je Telekomu uručeno odobrenje za korišćenje takozvanih 5G pionirskih opsega, izvršni direktor kompanije, Stjepan Udovičić, zahvalio je regulatoru na velikoj i opsežnoj pripremi za aukciju 5G spektra i istakao da su čelnici Agencije prepoznali momenat, dok neke zemlje okruženja to još nijesu uradile.

„Razvoj 5G mreže nije važan samo građanima Crne Gore, već i kompanijama koje posluju u zemlji, a važan je i za reputaciju same zemlje. Crnogorski Telekom je prvi operator u Crnoj Gori koji je krenuo u komercijalnu 5G priču i trenutno operator sa najvećom pokrivenošću 5G mrežom u zemlji“, naveo je Udovičić.

On je podsjetio da su projekat započeli u aprilu prošle godine sa četiti bazne stanice u Podgorici.

„Danas imamo 5G mrežu dostupnu korisnicima u skoro svim crnogorskim gradovima, a samo u glavnom gradu 5G stanice imamo na 30 lokacija“, precizirao je Udovičić.

Krajnji cilj je, kako poručuju iz kompanije, da 5G mrežu učine dostupnom u svim crnogorskim gradovima, a temelje za to su postavili najboljim rezultatom na decembarskoj aukciji spektra, osiguravši preduslove za snažan razvoj mobilne mreže u 5G eri i u narednih 15 godina.

Odličan ishod aukcije će, uz to, Crnogorskom Telekomu omogućiti značajno unapređivanje korisničkog iskustva i u 4G mreži.

„Paralelno sa razvojem mreže radimo i na unapređenju sistema i širenju kapaciteta kako bismo omogućili nesmetan rad servisa u svim situacijama, kako van sezone tako i u sezoni i tokom praznika, kada se u Crnu Goru slije veliki broj posjetilaca koji očekuju visok nivo usluge, takav kakav Crnogorski Telekom može da im ponudi“, zaključio je Udovičić.

