Crnogorski proizvođači osvojili 199 nagrada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski proizvođači su na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu osvojili ukupno 199 priznanja, uključujući i dva velika pehara, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

PKCG učestvuje na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, jednom od najznačajnijih te vrste u regionu.

U okviru nacionalnog štanda, Komora predstavlja crnogorsku privredu kroz promociju domaćih proizvođača iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnog turizma.

“Učešće na ovom prestižnom događaju pruža crnogorskim kompanijama priliku za uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu znanja i iskustava, kao i promociju autentičnih proizvoda i potencijala Crne Gore na regionalnom tržištu”, kazali su iz PKCG.

Ukupno je oko 56 proizvođača iz Crne Gore poslalo uzorke svojih proizvoda na ocjenjivanje, koji su zavrijedili čak 199 nagrada. Na štandu svoje proizvode izlaže 16 proizvođača.

Generalni sekretar PKCG, Mitar Bajčeta, kazao je da su na ovogodišnjem sajmu crnogorski proizvođači osvojili ukupno 199 priznanja, uključujući i dva velika pehara.

“Ako uzmemo u obzir veličinu crnogorskog tržišta u poređenju sa ostatkom regiona, ovaj rezultat smatramo izuzetno uspješnim“, rekao je Bajčeta.

Od 199 nagrada, najviše je zlatnih medalja, čak 102, zatim 19 velikih zlatnih medalja, 42 srebrne i deset bronzanih.

Pored toga, osvojena su i dva velika šampionska pehara, tri srebrna pehara, četiri pehara novosadskog sajma, osam povelja i plaketa za kvalitet, sedam šampionskih titula u različitim grupama proizvoda, kao i dvije diplome sa posebnim priznanjem.

“Ovi rezultati jasno potvrđuju kvalitet, tradiciju i inovativnost crnogorskih proizvođača, ali i njihovu predanost da budu prepoznatljivi i konkurentni na zahtjevnom regionalnom tržištu”, kazali su iz PKCG.

Prema riječima Bajčete, učešće crnogorskih kompanija na ovom sajmu ima višestruki značaj.

“Regionalna saradnja je od velike važnosti za naše izlagače, jer im omogućava promociju proizvoda, širenje tržišta i sticanje novih iskustava. PKCG već 15 godina aktivno učestvuje i organizuje nastup crnogorskih proizvođača na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Sajmovi su samo jedan od oblika podrške koje pružamo našim poljoprivrednicima”, saopštio je Bajčeta.

On je podsjetio da PKCG trenutno sprovodi kampanju Kupujmo naše, s ciljem osnaživanja crnogorskih proizvođača i podizanja svijesti građana o značaju kupovine domaćih proizvoda i njihovom doprinosu razvoju crnogorske ekonomije.

Na zajedničkom štandu predstavilo se 16 proizvođača, koji su prenijeli svoje utiske.

Vlasnik Dedvukaj Vuneyardsa, Paša Dedvukaj, kazao je da sa velikim ponosom mogu reći da su sva tri njihova vina nagrađena zlatnim medaljama.

“Ove nagrade za nas predstavljaju potvrdu kvaliteta i jasan signal da smo na pravom putu. To nam je dodatna motivacija da nastavimo s posvećenim radom i njegovanjem vinske tradicije”, rekao je Dedvukaj.

Emica Krivokapić je na crnogorskom štandu predstavila organsko đubrivo, koje se proizvodi od kalifornijskih glista.

“Mi smo mlada firma u razvoju, i ono što je najbitnije da se naše mušteriju uvijek vraćaju zadovoljne. Zahvaljujući PKCG, svake godine posjećujemo sajmove koji su nam od izuzetne koristi. Naš proizvod predstavljamo široj publici, upoznajemo ljude sa njima i stvaramo nove kontakte”, kazala je Krivokapić.

Proizvođači sitnih kolača Miranis već tradicionalno učestvuju na sajmu u Novom Sadu, gdje i ove godine predstavljaju bogatu ponudu svojih proizvoda, za koje su i nagrađeni.

“Svaki nastup na sajmu za nas je nova šansa da prezentujemo naš rad, steknemo nove kontakte i dobijemo direktne povratne informacije od kupaca. Posebno nas raduje što se naši proizvodi prepoznaju po kvalitetu i autentičnosti“, rekao je predstavnik kompanije, Srđan Vujović.

Željko Macanović godinama se bavi proizvodnjom žitarica i preradom brašna, koje dobija isključivo od organskih sirovina.

“Danas sam na sajmu predstavio posebnu sortu brašna sa kojom sam učestvovao na ocjenjivanju, i svaki moj proizvod nagrađen je zlatnom medaljom”, istakao je Macanović.

Kompanija Naš sokić predstavila se na ovogodišnjem Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu sa dvije vrste prirodnih sokova – od maline i jabuke.

Posebno priznanje dobio je sok od jabuke, koji je nagrađen zlatnom medaljom za kvalitet.

“Naši sokovi su hladno cijeđeni, bez dodatka vode, šećera i bilo kakvih aditiva. Upravo ta prirodnost i čist sastav čine ih posebnim i sve traženijim na tržištu “, poručili su iz kompanije.

Mesna industrija Goranović iz Nikšića redovan je učesnik brojnih sajmova.

Predstavnik kompanije, Obrad Glomazić, kazao je da je sajam u Novom Sadu, s obzirom na to da već sarađuju sa brojnim firmama iz Srbije, idealna prilika da dodatno učvrste postojeće poslovne odnose, ali i da dogovore nove saradnje.

“Naša ranija učešća na ovom sajmu uvijek su donosila konkretne rezultate, dobre partnere i obostrano korisne saradnje. Nadamo se da će tako biti i ove godine”, rekao je Glomazić.

Predstavnik kompanije koja uvozi Durmitorski čaj za područje Srbije, Vladica Kuzmanović, istakao je da su sajmovi dobra prilika da se proizvod predstavi i drugim tržištima, osim lokalnog.

“Put bi bio puno teži da nije ovakvih manifestacija”, istakao je Kuzmanović.

Predstavnik male porodične firme Greenmond iz Bara, Miloš Milosavljević, saopštio je da se sve više traže domaći proizvodi koje oni proizvode, organski proizvodi, biljni proteini, puteri, hladno cijeđena ulja, a posebno raduje što ih sve više traže stranci.

“Prvi put na ovom sajmu prezentujem Crnogorski dukat, alkoholno piće od više vrsta jabuke, koje je proglašeno za najbolje nacionalno piće. Mnogo nam znači podrška PKCG”, istakao je Dragan Gaćević iz kompanije GANIT.

Prvi put je svoje uzorke na sajam poslala vinarija Đukanović i prvi put je izlagala u Novom Sadu.

“Jedna zlatna i dvije srebrne medalje, za sva tri uzorka, za nas predstavlja veliki uspjeh”, rekao je predstavnik kompanije, Dušan Đukanović.

Rakija Trnovača predstavlja se na mnogobrojnim sajmovima i dobitnik je zlatnih medalja. Vladislav Krvavac je zahvalan PKCG i ističe da su sajmovi, između ostalog, mjesta gdje se srijeću saradnici, partneri za proizvodnju, za ambalažu, za plasman.

Proizvođač prirodnih sokova i vina od nara iz okoline Bara, Vlado Tošić, istakao je da je drugi sam put na ovom sajmu i da je za male proizvođače ovaj nastup od velikog značaja.

