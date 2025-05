Crnogorski privrednici spremni za poslovni forum u Osaki

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija crnogorskih privrednika posjetila je svjetsku izložbu EXPO Osaka 2025 i prisustvovala nacionalnom danu Crne Gore, a sjutra će učestvovati na poslovnom forumu Crna Gora – Japan koji organizuje Privredna komora (PKCG).

Pored prisustva svečanosti obilježavanja acionalnog dana, čiji je centralni događaj bio koncert poznate crnogorske sopranistkinje, Tamare Rađenović, privrednici su posjetili crnogorski, kao i paviljone drugih zemalja, kojih je na ovogodišnjoj svjetskoj izložbi 160.

Na poslovnom forumu, koji će se održati sjutra u hotelu Intercontinental u Osaki, govoriće predsjednica PKCG Nina Drakić, premijer Milojko Spajić i generalni direktor Japanske vladine organizacije za spoljnu trgovinu (JETRO) Hideiki Sho.

Investicione potencijale Crne Gore predstaviće direktorica Agencije za investicije, Snežana Đurović, a Japana njen kolega iz JETRO-a.

“Pozitivan primjer poslovanja japanske firme u Crnoj Gori predstaviće počasni konzul Crne Gore u Japanu i predsjednik Odbora direktora kompanije Daido Metal, Seigo Hanji, i predstavnik tog preduzeća, Kagohara-san”, saopšteno je iz PKCG.

Nakon poslovnog foruma, koncert će održati jedan od najpoznatijih svjetskih gitarista porijeklom iz Crne Gore, Miloš Karadaglić.

EXPO 2025 Osaka održava se od 13. aprila do 13. oktobra, na vještačkom ostrvu Yumeshima u Osaki.

Na sajmu učestvuje više od 160 zemalja, regija i međunarodnih organizacija.

Organizatori očekuju oko 28 miliona posjetilaca tokom šest mjeseci trajanja izložbe.

Glavna tema ovogodišnje svjetske izložbe je Dizajniranje budućeg društva za naše živote.

