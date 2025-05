Crnogorski paviljon na EXPO 2025 dočekao 100-hiljaditog posjetioca

Podgorica, Osaka, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski paviljon na svjetskoj izložbi EXPO 2025 u Osaki dočekao je svog 100-hijaditog posjetioca, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

“EXPO 2025 predstavlja savršenu platformu za promociju ogromnog potencijala naše zemlje, bilo da je u pitanju turizam, kultura, tehnologija, održivi razvoj, ili inovacije”, kazao je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

Dok slavimo 100 hiljada posjetilaca, kako je naveo Gjeloshaj, istovremeno otvaramo put budućim investicijama, podstičemo nova međunarodna partnerstva i usmijeravamo Crnu Goru ka ekonomskom rastu i prosperitetu.

Iz Ministarstva su poručili da je ovo samo početak i da još mnogo sjajnih vijesti slijedi, a sve sa ciljem da se doprinese svijetlijoj budućnosti Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS