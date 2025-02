Crnogorska privreda traži hitan sastanak sa Spajićem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska privreda zahtijeva hitan sastanak sa premijerom Milojkom Spajićem, kako bi se što prije dogovorile i preduzele mjere za sanaciju loših trendova u poslovnom ambijentu, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Privredne komore (PKCG).

Na sjednici je ocijenjeno da bojkot trgovinskih lanaca ne donosi korist potrošačima, koji s pravom traže bolji životni standard, a paralelno nanosi štetu cjelokupnoj crnogorskoj privredi koja ja pokretač društvenog razvoja i čija snaga znači veći budžet za zdravstvo, obrazovanje, infrastrukturu i unapređenje kvaliteta života građana.

“Zato je neophodan hitan sastanak s predsjednikom Vlade, kako bi se što prije dogovorile i preduzele mjere za sanaciju loših trendova u poslovnom ambijentu, te stvaranju pretpostavki za očuvanje i razvoj privrede”, poručeno je sa sjednice.

Na sjednici Upravnog odbora u proširenom sastavu, konstatovano je i da se crnogorska privreda ne smije stigmatizovati, niti diskriminisati.

“Relevantna analiza koju je radio tim profesora sa Ekonomskog fakulteta pokazala je da trgovina nije generator inflacije, već da je njene uzroke potrebno dodatno analizirati. Nezasluženim bojkotom i targetiranjem pojedinih trgovinskih lanaca nanosi se šteta ne samo njima, nego i svima u lancu – proizvođačima, prvenstveno domaćim, distributerima, uvoznicima, zaposlenima, a u krajnjem i državi”, upozorili su iz PKCG.

Na sjednici Upravnog odbora je saopšteno da je bojkot nerazuman i da direktno pogađa privredu koja, kako tvrde, nije odgovorna za izazove koji se na ovaj način pokušavaju riješiti.

„Zbog toga je neophodno da se u najkraćem mogućem roku za zajedničkim stolom nađu predsjednik Vlade sa ministrima i predstavnici crnogorske privrede, kako bi se definisali relevantni modeli i mehanizmi prevazilaženja situacije koja negativno utiče na poslovni ambijent i može dalje uticati na našu privredu i usporiti njen rast“, zaključuje se u saopštenju.

