Crna Gora zemlja učesnica na svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora biće zemlja učesnica na svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma koje je zaduženo za koordinaciju svih aktivnosti na tom projektu.

Iz Ministarstva je saopšteno da je u četvrtak održana prva konstitutivna sjednica Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na svjetskoj izložbi Expo 2025 u Osaki.

„Na sjednici je razmatran Plan učešća Crne Gore na Expo-u u kojem su izloženi ciljevi učešća, pregled ključnih aspekata projekta kao što su dizajniranje i opremanje izlagačkog prostora, razvoj programa, promocija i logistika“, navodi se u saoštenju.

Takođe, predstavljen je predlog cjelokupnog budžeta projekta.

Naredna svjetska izložba će se održati u Osaki od 13. aprila do 13. oktobra 2025. godine.

Učešće na ovom Expo-u je već prihvatilo preko 150 država, a organizator najavljuje 28 miliona posjetilaca tokom šest mjeseci trajanja izložbe.

Iz Ministarstva su ocijenili da su svjetske izložbe platfoma za međunarodnu promociju i jačanje imidža države u inostranstvu i sve vitalnije sredstvo javne diplomatije.

„Učešće Crne Gore na Expo-u otvara brojne mogućnosti za uspostavljanje novih i jačanje postojećih diplomatskih i ekonomskih veza, brendiranje države, porast stranih direktnih investicija i privlačenje turista“, naveli su iz Ministarstva.

Dobro osmišljeni nacionalni paviljoni, kako su dodali, omogućavaju državama učesnicama da se istaknu, pokažu svoje potencijale i otvore dijaloge u brojnim oblastima, kako sa državom domaćinom Expo-a tako i sa ostalim državama učesnicima.

Crna Gora je do sada četiri puta učestvovala na svjetskim izložbama. Prvi put, još kao Knjaževina Crna Gora, 1905. godine na Expo u Liježu, a nakon obnove nezavisnosti kontinuirano je učestvovala na svim Expo-ima koji su se održali od tada – u Šangaju, Milanu i Dubaiju.

Učešće Crne Gore na Expo-u u nije samo projekat Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, već cijele Vlade.

Stoga, članovi Odboru su predstavnici sedam resora, zajedno sa predstavnicima kabineta predsjednika države, predsjednika Vlade, Agencije za investicije, Nacionalne turističke organizacije, Privredne komore i Savjeta stranih investitora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS