Crna Gora zatvorila poglavlje o javnim nabavkama

Podgorica, (MINA) – Crna Gora zatvorila je danas, na Međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom (EU) u Briselu, Poglavlje 5 – Javne nabavke, saopteno je iz Ministarstva finasija (MF).

Navodi se da je na taj način Crna Gora napravila veoma važan iskorak na evropskom putu, a MF, kao nosilac Poglavlja 5, u Briselu dobilo snažnu potvrdu da upravlja javnim sredstvima na transparentan, efikasan i odgovoran način, u skladu sa najboljom evropskom praksom.

“Poglavlje 5, koje je dobilo zeleno svijetlo svih 27 članica EU, ima poseban značaj jer se tiče svakog građanina, a efikasne javne nabavke znače bolje škole, bolnice, infrastrukturu i usluge”, naveli su iz MF.

Ministar Novica Vuković poručio je da je zatvaranje poglavlja velika profesionalna satisfakcija, ali i čast jer se, upravo u toku njegovog ministarskog mandata, zatvara prvo poglavlje u nadležnosti Ministarstva finansija, ali i prvo iz oblasti vladavine prava.

Vuković je poručio da resor kojim rukovodi, u toj oblasti, ima evropske standarde i za to potvrdu Evropske komisije.

“To nije samo važna prekretnica za finansije kao nadležni resor, već i podstrek cijeloj državi da nastavi posvećeno da radi na daljim reformama”, istakao je Vuković.

Generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susjedstvo, Gert Jan Kopman, kazao je da je ova Međuvladina konferencija svjedočanstvo da proširenje zasnovano na zaslugama funkcioniše i veliki signal o tome cijelome regionu.

“Drago mi je što smo ovdje poslije samo šest mjeseci da zatvorimo još jedno poglavlje koje je rezultat vaše ozbiljnosti, posvećenosti i kredibilnog planiranja, kao i da sve ide zacrtanom dinamikom”, rekao je Kopman.

Kako se navodi u saopštenju MF, dobijanju zelenog svijetla u Briselu, prethodio je posvećen i temeljan decenijski rad radne grupe na čijem je čelu generalna direktorica u MF Jelena Jovetić.

“A čije je kontinuirano djelovanje rezultiralo potpunom modernizacijom sistema javnih nabavki. Proces je u potpunosti reformisan, digitizovan i ubrzan, a CeJN platforma postala je simbol transparentnosti i digitalne transformacije”, kaže se u saopštenju.

“Sprovedenim reformama zaštićen je javni interes i ojačan antikorupcijski okvir. Sistem je sada u potpunosti usklađen sa EU zakonodavstvom, a broji preko devet hiljada obučenih službenika i obuhvata više od trideset podzakonskih akata”, kaže se u saopštenju MF.

Iz tog Vladinog resora su naglasili da su sprovedene reforme rezultirale rastom indeksa konkurencije sa 2,01 prosječne ponude, zabilježenom 2019. godine, do čak 3,03 prosječne ponude u prošloj godini.

“Sistem javnih nabavki trenutno koriste 4.542 aktivna privredna subjekta, ostvarujući ekonomsku aktivnost kroz oko 847 miliona EUR, ukupne vrijednosti javnih nabavki u prethodnoj godini, koju je ostvarilo oko 700 javnih tijela koja koriste e-nabavke”, ističe se u saopštenju.

Kako se dodaje, potvrda briselskih zvaničnika da Crna Gora ima fer tržišno nadmetanje i javne nabavke koje služe građanima, Ministarstvu je dodatan podsticaj da i ubuduće nastavi da jača nadzor, kontrolu i odgovornost za svaki EUR javne potrošnje.

“Cilj nam je da dodatno jačamo stabilnost sistema i institucionalno povjerenje”, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz MF, pored zahvalnosti evropskim partnerima koji su, tokom cijelog procesa pružali podršku i prepoznali njihove napore, zahvalnost izražavaju i nevladinom sektoru, koji je aktivnim učešćem u procesu dao značajan doprinos, kao i medijima Crne Gore koji su, cijeneći važnost teme, o njoj stručno izvještavali.

