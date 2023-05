Crna Gora u trci za prestižnu nagradu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora se našla među kandidatima za prestižnu nagradu World Spa Awards 2023 u kategoriji Najbolja wellness destinacija na svijetu, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Iz NTO-a su kazali da je riječ o globalnoj inicijativi koja postavlja standarde i nagrađuje izvrsnost u spa i wellness turizmu kroz program godišnjih nagrada.

“Sa ciljem da inspirišu izuzetne standarde i povežu spa potrošače sa najboljim u spa i wellness turizmu, organizatori osluškuju potrebe i iskustva putnika, kako bi napravili uži izbor nominovanih”, navodi se u saopštenju.

Na devetoj po redi dodjeli nagrada, uz Crnu Goru će se u istoj kategoriji takmičiti Oman, Šri Lanka, Švajcarska, Vijetnam, Indija, Italija, Novi Zeland, Bali (Indonezija) i tri američke savezne države – Kalifornija, Arizona i Havaji.

“Sama nominacija na ovom prestižnom takmičenju i u ovako jakoj konkurenciji predstavlja veliko dostignuće i neprocjenjivu globalnu promociju, potvrđujući da se Crna Gora visoko pozicionira kao destinacija sa atraktivnom i raznovrsnom turističkom ponudom”, navodi se u saopštenju.

Sve do 8. avgusta, svi profesionalaci iz privrede, predstavnici medija i klijenti mogu da glasaju online za svog favorita u okviru spa i wellness sektora.

“Dajte svoj glas i doprinesite boljoj promociji Crne Gore”, poručili su iz NTO-a.

Link: https://worldspaawards.com/award/world-best-wellness-destination/2023

