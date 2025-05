Crna Gora u prestižnom magazinu Wings

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U novom izdanju inflight magazina Wings objavljena je inspirativna reportaža o Crnoj Gori, i to na čak 11 stranica, a članak o Crnoj Gori pominje se i na naslovnici, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Studijsku posjetu novinara prestižnog magazina avio kompanije Eurowings organizovala je NTO.

„Pod naslovom Im Land der unsichtbaren Frauen – In the Country of Invisible Women, članak donosi emotivno i upečatljivo svjedočanstvo o životima žena iz sjevernih krajeva naše zemlje – planinkama. Kroz njihove lične priče, prikazana je Crna Gora u svom autentičnom, prirodnom i kulturnom bogatstvu, kao destinacija koja njeguje tradiciju, gostoprimstvo i održivi način života“, navodi se u saopštenju.

Priče o ovim ženama, crnogorskim heroinama svakodnevice, sada će pročitati više od pet miliona putnika koji lete sa Eurowingsom širom Evrope. Na taj način, njihove riječi, rad, karakter i snaga dobijaju prostor u međunarodnoj javnosti, a Crna Gora se pozicionira kao zemlja snažnih žena, žive tradicije i dubokog poštovanja prema prirodi.

Kako piše autor Marc Oliver Rühle, planinke Crne Gore inspirišu svojom odanošću prirodi i svakodnevnom tišinom koju oblikuju ritmovi zemlje, a ne ritmovi savremenog svijeta.

“Daleko od svakodnevne vreve, u planinskim katunima okruženim planinama, šumom i pašnjacima planinke već generacijama održavaju ritam života koji se mjeri svitanjima, sezonama i ciklusima zemlje. To su žene koje postoje u paralelnom svijetu, svijetu koji se ne bavi lajkovima i algoritmima, već korjenjem, berbom, zimom koja dolazi. Njihov rad je neprestani tok između čuvanja stada, pravljenja sira, brige o porodici i dočeka gostiju, često bez pauze, bez godišnjih odmora, ali s osmijehom i dostojanstvom”, navodi se u članku.

U tekstu se ističe snaga i vizija mlađe generacije planinki koje sve češće same preuzimaju upravljanje katunima, kombinujući tradicionalni način života sa modernim alatima.

Dio ove snažne reportaže čine i priče Danke, Gordane, Jovane, Vere i Žizele, žena koje kroz svoj svakodnevni život svjedoče o snazi, otpornosti i ljepoti života u planinskim krajevima Crne Gore.

Danka Šekularac iz katuna Suvodo u Nacionalnom parku Biogradska gora, pripadnica je nove generacije planinki koje spajaju tradiciju sa savremenim duhom. Ona je preuzela porodično imanje i obnovila ga s dubokim osjećajem pripadnosti mjestu koje naziva domom.

„Gordana Dulović iz Gornjeg Lipova živi u ritmu sa prirodom, proizvodeći sir, rakiju i med u kamenoj kući iz 19. vijeka, dok Jovana Bogavac u katunu Laništa donosi energiju mladosti i digitalne vještine u svakodnevni rad, uvodeći solarne panele i online rezervacije kako bi njena porodica mogla da opstane na planini“, navodi se u saopštenju.

Vera Pavićević iz Durmitora godinama stvara prepoznatljive proizvode od domaćih sastojaka i s nadom gleda ka novim generacijama koje bi mogle nastaviti njen put.

Na krajnjem jugu, na Luštici, Žizela Marković je zamijenila gradski život za harmoniju mora, bilja i muzike, stvarajući autentično iskustvo za svakog gosta.

„Ove žene, kao čuvari tradicije, prave su heroine današnjeg doba, inspirišući tihim liderstvom i nepokolebljivom vezom sa zemljom. Njihove priče sada putuju kontinentom, na stranicama magazina koji se čita među milionima putnika. Kroz ovu kampanju, Crna Gora ne promoviše samo prirodne ljepote, već i vrijednosti koje je čine istinski posebnom destinacijom: duboku povezanost sa zemljom, snagu žena, autentičnost i gostoprimstvo koje ostaje dugo u pamćenju svakog posjetioca“, navodi se u saopštenju.

Magazin Wings je prestižni inflight magazin aviokompanije Eurowings, jedne od vodećih niskobudžetnih aviokompanija u Evropi. Sa mjesečnim dometom od preko pet miliona putnika, ovaj dvojezični magazin (njemački/engleski) predstavlja izuzetno vrijedan promotivni kanal, kroz koji priče o destinacijama dopiru do široke i raznovrsne međunarodne publike u kontekstu putovanja i otkrivanja novih mjesta.

“Pojavljivanje Crne Gore u ovom izdanju dodatno potvrđuje njen status autentične, inspirativne i sve traženije turističke destinacije”, dodaje se u saopštenju.

Podršku u organizaciji studijske posjete tog novinara pružili su domaćinstvo Dulović, Pony Art Garden, katun Lanište.

