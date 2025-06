Crna Gora spremna da upravlja javnim sredstvima na odgovoran način

Podgorica, Brisel, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će zatvaranjem Poglavlja 5 – Javne nabavke, nastaviti ispunjavanje obaveza iz evropske agende, što je potvrda da je država spremna da upravlja javnim sredstvima na odgovoran način, saopštio je ministar finansija, Novica Vuković.

“Danas, na Međuvladinoj konferenciji, Crna Gora će zatvaranjem poglavlja 5 nastaviti ispunjavanje obaveza iz dinamične evropske agende, što će biti snažna potvrda da smo spremni da upravljamo javnim sredstvima na transparentan, efikasan i odgovoran način, u skladu sa najboljom evropskom praksom”, naveo je Vuković u obraćanju iz Brisela, uoči zatvaranja tog poglavlja.

On je kazao da mu je lično velika profesionalna satisfakcija da se u toku njegovog ministarskog mandata zatvara prvo od deset poglavlja kojima rukovodi ili aktivno participira Ministarstvo finansija.

“Dokazali smo da u ovoj oblasti imamo evropske standarde i za to dobili potvrdu Evropske komsije, ali naš tim nastavlja dalje”, poručio je Vuković.

U proteklom periodu, kako je rekao, Crna Gora je temeljno i sveobuhvatno reformisala, digitizovala i ubrzala proces javnih nabavki – zaštitila javni interes i ojačala antikorupcijski okvir.

“Poglavlje 5 ima poseban značaj jer se tiče svakog građanina. Efikasne javne nabavke znače bolje škole, bolnice, infrastrukturu i usluge”, naglasio je Vuković.

On je dodao da je u posljednje vrijeme u javnosti bilo dosta kritika na račun međunarodnih sporazuma koje je Crna Gora potpisala i komentara da nijesu na liniji zakonodavstva EU.

“Međutim, zatvaranjem poglavlja 5 stavlja se tačka i na takve spekukacije i potvrđuje da je Crna Gora, u ovoj oblasti, u potpunosti, usklađena sa akijem (aquis). Sve to biće potvrđeno večeras, upravo ovdje, u središtu EU, a Crna Gora se još jednom potvrđuje kao predvodnica procesa i prva buduća EU članica”, zaključio je Vuković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS