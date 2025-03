Crna Gora privukla veliku pažnju francuskih medija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) učestvovala je na prestižnom B2B događaju IMM 2025 u Parizu, koji okuplja istaknute predstavnike medija, blogere i influensere s francuskog tržišta.

Taj godišnji događaj predstavlja značajnu platformu za uspostavljanje kontakata i razvijanje saradnje s renomiranim francuskim medijima.

Tokom događaja, održane u srijedu u Parizu, predstavnice NTO realizovale su više od 20 sastanaka s uglednim medijskim kućama poput TV5 Monde, Minute Voyage M6, Hotel & Lodge, Tour Mag, Meet and Travel Mag, Prestige, Desirs de Voyages, AR Magazine Voyage i mnogim drugim.

Na sastancima su razmatrane mogućnosti medijske saradnje i jačanja pozicije Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije za francuske turiste.

Novinarka magazina Infotravel, Isabelle Bourdet, rekla je da Crnu Goru vidi kao izuzetno interesantnu i još uvijek neotkrivenu destinaciju za većinu Francuza, sa ogromnim potencijalom na ovom tržištu.

„Rado bih svojim čitaocima predstavila Crnu Goru i njene brojne atrakcije. Francuzi vole da otkrivaju nove destinacije, a blizina i dobra povezanost Crne Gore čine je još privlačnijom. Prvi put sam posjetila Crnu Goru prije šest godina i ostala očarana njenim prirodnim ljepotama i toplinom ljudi. Jedva čekam da se ponovo vratim“, navela je Bourdet.

Izvršni direktor i osnivač TravMedia IMM-a, Nick Wayland, kazao je da je zadovoljan što NTO prepoznaje značaj ovog događaja i iz godine u godinu nastavlja da učestvuje, time šireći mrežu kontakata.

„Crna Gora je jedna od mojih omiljenih destinacija – već šest godina zaredom ljetujem kod vas, a tako će biti i ove godine. Stižem u avgustu“, rekao je Wayland.

TravMedia’s IMM (International Media Marketplace) je vodeći globalni networking događaj koji povezuje turističku industriju s urednicima, novinarima, emiterima i influenserima. Slaveći 13. godinu postojanja u 2025, IMM se pozicionirao kao nezaobilazan događaj za medijske i PR profesionalce, pružajući im priliku za uspostavljanje novih veza i jačanje saradnje.

