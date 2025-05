Crna Gora pouzdan partner i aktivan učesnik evropskog energetskog tržišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pokretanjem druge žile podmorskog kabla prema Italiji, šalje se jasan signal da je Crna Gora spremna da postane pouzdan partner, energetsko čvorište i primjer države koja odgovorno koristi svoje resurse, saopštio je ministar energetike i rudarstva, Admir Šahmanović.

On je kazao da Crna Gora posjeduje značajan energetski potencijal, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije.

“Izgradnja novih objekata iz OIE, jačanje i modernizacija prenosne mreže i realizacija druge žile podmorskog kabla prema Italiji – kao strateške tačke povezivanja sa evropskim tržištem, to su naši prioriteti. To su konkretni koraci ka stabilnijem i konkurentnijem energetskom sistemu”, rekao je Šahmanović.

Prema njegovim riječima, strateško partnerstvo sa Italijom, kroz projekat podmorskog kabla, stub je energetske integracije Crne Gore i regionalne stabilnosti.

Šahmanović je, na poziv ambasadorke Italije, Andreine Marselle, učestovavo u uvodnom dijelu događaja CEI Fond pri EBRD-u uz podršku Italije: Prezentacija aktivnosti u Crnoj Gori, koji su zajednički organizovali Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije i Centralnoevropska inicijativa (CEI), u saradnji sa kancelarijom EBRD-a u Crnoj Gori.

Šahmanović je istakao da ovaj susret predstavlja potvrdu snažnog partnerstva i zajedničke posvećenosti održivom razvoju, uz poseban fokus na energetiku kao pokretača ekonomskih i integracionih procesa.

Poseban akcenat stavljen je na ulogu tehničke pomoći koju je Crnoj Gori pružio CEI fond pri EBRD-u, a koju je Ministarstvo iskoristilo kroz projekat Podrška implementaciji aukcija za obnovljive izvore energije, kao jedan od ključnih instrumenata za privlačenje investicija u sektor čiste energije.

U tom kontekstu, vršilac dužnosti generalnog direktora za energetiku, Zvjezdan Vujović, jedan je od panelista na sesiji posvećenoj tehničkoj saradnji CEI-a i EBRD-a u Crnoj Gori.

“Aktivno radimo na uključivanju Crne Gore u jedinstveno tržište električne energije Evropske unije. Vjerujemo da je to prirodan korak na našem evropskom i energetskom putu, koji donosi veću stabilnost, transparentnost i dugoročne koristi za građane i privredu”, smatra Šahmanović.

On je naglasio da je podrška EBRD-a u pripremi novih zakona o energetici i o obnovljivim izvorima energije, bila ključna za uspostavljanje savremenog i evropski usklađenog regulatornog okvira – temelja energetske tranzicije i povjerenja investitora.

