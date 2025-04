Crna Gora posvećena održivom razvoju i inkluzivnom rastu

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je zemlja posvećena održivom razvoju, inkluzivnom rastu i usklađivanju sa evropskom agendom, saopštio je ministar energetike i rudarstva, Admir Šahmanović, naglašavajući važnost jačanja međusobne saradnje i koordinacije u procesu zelene tranzicije.

Šahmanović je prisustvovao na dva panela u okviru ESG samita koji se održava u Porto Montenegru, gdje je imao priliku da razmijeni stavove sa ministarkom energetike Sjeverne Makedonije, Sanjom Božinovskom, kao i sa zvaničnicima Energetske zajednice i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Samit, kako je saopšteno iz Ministarstva, okuplja ključne aktere iz regiona i Evrope, sa ciljem razmjene znanja, iskustava i vizija održivog razvoja.

Posebna pažnja bila je posvećena temama kao što su integracija regionalnih tržišta električne energije, primjena mehanizma za prilagođavanje ugljenika na granicama – CBAM mehanizma, kao i finansijski izazovi u industrijskoj dekarbonizaciji.

Šahmanović je istakao i potrebu za snažnijom saradnjom sa institucijama Evropske unije (EU), naglašavajući da zemlje Zapadnog Balkana ozbiljno shvataju svoje obaveze u vezi sa usklađivanjem sa evropskim standardima.

Međutim, on je naglasio da ovaj proces predstavlja složen izazov koji zahtijeva podršku i razumijevanje svih strana.

Iz Ministarstva je saopšteno da su ključni zaključci sa panela da dobro integrisano tržište električne energije predstavlja osnovu za obezbjeđivanje sigurne, pristupačne i čiste energije za sve građane regiona.

“Konstatovano je i da CBAM mehanizam može poslužiti kao efikasan instrument za podsticanje potražnje za proizvodima sa niskim emisijama ugljenika, kao i za ohrabrivanje ulaganja u dekarbonizaciju”, navodi se u saopštenju.

Takođe, sa skupa je poručeno da ubrzanje zelene tranzicije zahtijeva zajednički rad na otklanjanju finansijskih i infrastrukturnih prepreka.

Crna Gora, kao domaćin i partner Samita, još jednom potvrđuje svoju jasnu orijentaciju ka evropskim standardima, održivom razvoju i snažnoj regionalnoj saradnji.

„Razumijemo naše obaveze prema EU i ozbiljno radimo na njihovom ispunjavanju. Ipak, ovaj proces predstavlja izazov – kako finansijski, tako i tehnički. Potrebna nam je podrška svih institucija EU, kako bismo zajednički uspjeli u ovoj tranziciji“, naglasio je Šahmanović.

Crna Gora je već donijela dva ključna zakona – o obnovljivim izvorima energije i energetici, a slijedi izrada više od 50 podzakonskih akata.

“U tom procesu, zemlja ima značajnu podršku EBRD-a”, rekli su iz Ministarstva.

Tokom dva dana intenzivnih diskusija, samit će predstavljati platformu za dijalog koji pokreće konkretne i pozitivne promjene, uz fokus na zajedničke izazove i rješenja u kontekstu zelene tranzicije, integracije tržišta i EU standarda.

