Crna Gora posvećena digitalizaciji turističkog sektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je snažno posvećena digitalizaciji turističkog sektora, saopštila je ministar turizma Simonida Kordić i dodala da je razvoj digitalne platforme u cilju dostizanja veće vidljivosti na globalnom tržištu, veoma važan.

Kordić je na sastanku sa ministarkom digitalne tranzicije i administrativne reforme Maroka, Amal El Fallah Seghrouchni, kazala da turizam učestvuje sa skoro trećinom u ukupnom bruto domaćem proizvodu (BDP) Crne Gore, što pokazuje strateški značaj te oblasti za crnogorsku ekonomiju.

Ona je dodala da je Crna Gora snažno posvećena digitalizaciji turističkog sektora, iako je trenutno u ranoj fazi tog procesa.

„Crna Gora, u tom kontekstu, trenutno sprovodi analize, a jedan od osnovnih izazova sa kojima se suočava jeste precizno utvrđivanje statistike dolazaka – odnosno definisanje ko se sve računa kao turista pri ulasku u zemlju“, rekla je Kordić.

Na sastanku je saopšteno da je Maroko usvojio strategiju digitalizacije za period do 2030. godine, sa posebnim fokusom na usklađivanje sa naprednim tržištima, poput Španije i Portugala. Posebna pažnja se, kako je objašnjeno, posvećuje digitalizaciji turizma, jer se kroz uvođenje savremenih tehnologija omogućava veća dostupnost informacija i kvalitetniji doživljaj za turiste.

Kordić je navela da Crna Gora dijeli isti cilj i teži istom pristupu, te naglasila važnost razmjene iskustava i unapređenja saradnje sa Marokom u toj oblasti.

Kordić se sastala i sa predsjednikom Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM), Đulijom Ćentemerom, sa kojom je razgovarala o mogućnosti otvaranja novih avio-linija između Crne Gore i Italije, posebno van glavne turističke sezone, kako bi se dodatno osnažila povezanost i turistička ponuda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS