Crna Gora otvorena za saradnju naročito u turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je otvorena za gradnju novih mostva saradnje, naročito u turizmu, saopštio je premijer Dritan Abazović na sastanku jermenskim kolegom Nikolom Pašinjanom.

,,Želimo veću povezanost sa tim dijelom svijeta i otvoreni smo da gradimo nove mostove saradnje sa zemljama sa kojima nijesmo imali do sada produbljene odnose, naročito u oblasti turizma”, kazao je Abazović.

On je dodao i da se raduje produbljivanju odnosa sa Jermenijom i jačanju političkih i ekonomskih veza.

Pašinjan je saopštio da postoje velike prilike za saradnju sa Crnom Gorom na polju kulture, ekonomije i turizma i pozvao Abazovića da posjeti Jermeniju.

Tokom razgovora razmijenjena su mišljenja o mogućnosti uspostavljanja direktnih avio letova između dvije države.

