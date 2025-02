Crna Gora ostvarila veliki ekonomski napredak u post kovid periodu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora mora biti spremna, na svim nivoima, da što skorije postane članica Evropske unije (EU), a Vlada je svjesna važnosti dijaloga o ekonomskom upravljanju sa EU, saopštio je ministar finansija Novica Vuković.

On je na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije, na čelu sa zamjenikom šefa Jedinice za zemlje kandidate za članstvo u EU, Andrasom Tarijem, kazao da Ministarstvo finansija veoma ozbiljno pristupa svim aktivnostima u vezi sa Programom ekonomskih reformi 2025-2027 (PER).

Iz Ministarstva je saopšteno da je PER jedan od najvažnijih dokumenata koji priprema Vlada, na organizaciono i logistički ustaljen način, koji je kao takav, prepoznat i pohvaljen od Evropske komisije.

Vuković je sagovornike iz EK upoznao sa najaktuelnijim makroekonomskim i fiskalnim prognozama, u skladu sa kojima će se tokom ove godine ostvariti dinamičan privredni rast od 4,8 odsto.

Kako je poručio, pozitivne prognoze bazirane su na predviđenom rastu domaće potrošnje, intenziviranju investicionog ciklusa kroz poboljšanje poslovnog ambijenta, smanjenju administrativnih barijera i nastavku pozitivnih trendova u sektoru turizma.

On je akcentovao i Vladin pristup kapitalnim investicijama koji je obilježio i prethodnu godinu, a koji podrazumijeva da se u kapitalni budžet uvrste samo zreli projekti, podsjetivši na izuzetno visoku realizaciju kapitalne potrošnje, od čak 106 odsto tokom prošle godine.

Vuković je kazao i da je usvojena Srednjoročna strategija upravljanja dugom za period od ove do 2027. godine, prema kojoj će Crna Gora biti u skladu sa Mastrihtskim kriterijumom.

On je naveo da ga raduje prognoza o zatvaranju pregovaračkog poglavlja 5 u junu, kao i dalje snaženje sistema javnih nabavki koje predstoji na bazi reformi.

Tari je kazao da je zadovoljan povodom najavljenog usvajanja budžeta i prevazilaženja tehničkih poteškoća koje je Ministarstvo finansija imalo po tom osnovu u prethodnom periodu.

On je takođe pohvalio veliki napredak koji je, kako je ocijenio, crnogorska ekonomija zabilježila u post kovid periodu. Nakon toga ukazao je na izazove na kojima je potrebno dodatno raditi u cilju daljeg snaženja fiskalnog učinka i prevazilađenja određenih fiskalnih rizika.

Tokom sastanka napravljen je i osvrt na ministarski sastanak, koji je u okviru ekonomskog i finansijskog dijaloga EU sa zemljama Zapadnog Balkana, Turske, Moldavije, Gruzije i Ukrajine, održan u maju prethodne godine, u Briselu, kada su date preporuke, koje su, kako je ocijenjeno, usklađene sa Fiskalnom strategijom za period od prošle do 2027. godine.

Današnji sastanak upriličen je u okviru redovne PER misije, a prethodili su mu tehnički sastanci radnih timova Ministarstva finansija i Evropske komisije. Proces pripreme PER-a počeo je u septembru prošle godine, Vlade ga je usvojila u januaru, kada je i dostavljen Evropskoj komisiji, od koje se, tokom aprila, očekuje dobijanje ocjene.

