Crna Gora odlučno napreduje ka postavljenom cilju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora kroz konkretne rezultate u kontinuitetu pokazuje da je proces proširenja živ i da odlučno napreduje ka postavljenom cilju, saopštio je potpredsjednk Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

“Ovo je još jedna potvrda naše uloge predvodnice u pregovaračkom procesu, ali i jasna poruka da Crna Gora ima snažnu i nedvosmislenu podršku država članica EU”, napisao je Ibrahimović na mreži X povodom zatvaranja Poglavja 5 – Javne nabavke.

On je naveo da Crna Gora, kao članica Unije do 2028. godine, je zajednički i ostvariv cilj.

“Vidimo se u EU”, napisao je Ibrahimović.

Crna Gora zatvorila je u petak, na Međuvladinoj konferenciji sa EU u Briselu, Poglavlje 5 – Javne nabavke.

Poglavlje 5 ima poseban značaj, jer se tiče svakog građanina, a efikasne javne nabavke znače bolje škole, bolnice, infrastrukturu i usluge.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS