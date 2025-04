Crna Gora obnovila članstvo u GREF-u

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za igre na sreću obnovila je članstvo u Gambling Regulators European Forum (GREF), prestižnoj evropskoj organizaciji koja okuplja regulatore igara na sreću iz više od 25 država.

„Obnova članstva u GREF-u bila je jedan od ključnih prioriteta Uprave za ovu godinu kada su u pitanju međunarodne aktivnosti“, navodi se u saopštenju.

GREF je osnovan s ciljem jačanja saradnje među regulatorima, razmjene najboljih praksi i razvoja efikasnih i legitimnih rješenja za izazove u industriji igara na sreću.

Organizacija se fokusira na teme poput zaštite igrača, borbe protiv nelegalnog kockanja, odgovornog priređivanja igara na sreću i inovacija i usklađivanja regulatornih okvira na evropskom nivou.

Iz Uprave za igre na sreću su kazali da će se njihovo učešće u radu GREF-a bazirati na nekoliko ključnih tačaka.

„Tu je, prije svega, zaštita igrača, kroz aktivnosti u inicijativama koje promovišu odgovorno kockanje i smanjenje rizika od problema povezanih s igrama na sreću. Ključno je i unapređenje regulatornih standarda, kroz razmjenu najboljih praksi na kojima počivaju evropski standardi u oblasti igara na sreću“, dodaje se u saopštenju.

Cilj je, kako su kazali, i jačanje međunarodne saradnje kroz blisku koordinaciju i razmjenu iskustava s regulatorima iz drugih zemalja u cilju unapređenja domaćeg regulatornog okvira, kao i borba protiv finansijskog kriminala, na način što će saradnja u okviru GREF-a omogućiti Upravi da unaprijedi mehanizme za sprečavanje pranja novca i suzbijanje drugih nelegalnih aktivnosti u industriji igara na sreću.

„Ključne tačke su i inovacije i digitalizacija, kao i edukacija i obuka, koje podrazumijevaju pristup resursima i edukativnim programima GREF-a, što će doprinijeti profesionalnom razvoju zaposlenih i jačanju institucionalnih kapaciteta“, rekli su iz Uprave.

Predstavnici Uprave za igre na sreću će učestovati i na godišnjoj konferenciji GREF-a, koja će se održati od 26. do 28. maja u Atini.

„Ova konferencija predstavlja važnu priliku za razmjenu znanja i umrežavanje sa kolegama iz cijele Evrope. Upravu za igre na sreću će na konferenciji predstavljati vršilac dužnosti direktora, Spasoje Papić“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave za igre na sreću su poručili da obnova članstva u GREF-u potvrđuje posvećenost Crne Gore snaženju međunarodne saradnje i unapređenju standarda u oblasti igara na sreću.

„Nastavljamo da radimo na ostvarivanju ovih ciljeva, uz podršku naših međunarodnih partnera“, zaključuje se u saopštenju.

