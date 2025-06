Crna Gora nominovana za najpoželjniju evropsku destinaciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je nominovana za prestižnu nagradu Wanderlust Travel Awards 2025, u kategoriji Najpoželjnija evropska destinacija, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Iz NTO-a su rekli da ta nominacija dolazi od britanskog magazina Wanderlust, najstarijeg i najuticajnijeg časopisa za putovanja u Velikoj Britaniji, koji već više od tri decenije promoviše autentična, odgovorna i inspirativna putovanja širom svijeta.

“Sa više od 150 hiljada primjeraka i preko 340 hiljada čitalaca po izdanju, kao i digitalnim dometom od preko milion pregleda stranica na mjesečnom nivou, Wanderlust predstavlja jedan od najvažnijih izvora kada Britanci donose odluku o izboru svoje naredne destinacije”, navodi se u saopštenju.

Iz NTO-a su kazali da je Crna Gora već 2023. godine prepoznata od čitalaca Wanderlust magazina kao jedna od deset najpoželjnijih rastućih destinacija u svijetu.

“Ovakva priznanja potvrđuju da naša zemlja postaje sve prepoznatljivija na globalnom turističkom tržištu, naročito među putnicima koji traže autentična iskustva, netaknutu prirodu i bogatu kulturu”, dodaje se u saopštenju.

Nagrade ove godine će biti uručene na prestižnoj ceremoniji koja će se 5. novembra održati u Nacionalnoj galeriji u Londonu.

“Pozivamo vas da glasanjem ponovo podržite Crnu Goru i time doprinesete jačanju njenog imidža kao atraktivne destinacije”, rekli su iz NTO-a.

Glasanje je otvoreno do 17. oktobra na narednom linku:

https://www.wanderlustmagazine.com/about-us/our-awards/2025-vote/

