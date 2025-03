Crna Gora na sajmu u Berlinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) zajedno sa Ministarstvom turizma učestvuje na Međunarodnoj turističkoj berzi ITB, koja se održava od utorka do sjutra u Berlinu.

Iz NTO su rekli da, organizovana u B2B formatu, ITB je najposjećenija turistička berza koja okuplja predstavnike institucija, organizacija i privrede iz preko 170 zemalja. Namijenjen poslovnim korisnicima, ovaj sajam pruža izuzetnu priliku za uspostavljanje saradnje sa predstavnicima turističke privrede zemalja njemačkog govornog područja, ali i drugih tržišta.

Delegaciju Crne Gore predvodi ministar turizma, Simonida Kordić, državni sekretar Petar Drašković i direktorica NTO, Ana Tripković Marković.

Kordić je kazala da je za Crnu Goru Njemačka je jedno od najvažnijih emitivnih tržišta.

“Tokom prethodne godine, našu zemlju je posjetilo oko 145 hiljada turista iz Njemačke, koji su ostvarili više od 700 hiljada noćenja. Interesovanje njemačkih gostiju za Crnu Goru evidentno je tokom čitave godine, kako u hotelskim, tako i u ostalim vidovima smještaja. Shodno tome, da bi opravdali njihovo povjerenje i privukli nove goste, kontinuirano unapređujemo ponudu i kvalitet usluga“, rekla je Kordić.

Prema njenim riječima, Crna Gora nudi spoj netaknute prirode, kulturno-istorijskog nasljeđa i vrhunskih turističkih sadržaja.

„Naša obala, nacionalni parkovi, autentična gastronomija samo su dio bogatstva koje čini Crnu Goru jedinstvenom destinacijom. Nastavljamo da ulažemo u održivi turizam, inovacije i digitalizaciju kako bismo postali još konkurentniji na međunarodnom tržištu”, kazala je Kordić.

Prvog dana sajma, NTO je organizovala pres konferenciju za turoperatore, medije druge predstavnike turističke industrije, tokom kojeg je predstavljena i kampanja NTO Uncover Your Wild Side.

Tripković Marković je tokom pres konferencije ukazala na značaj učešća na sajmu u Berlinu.

“Prisustvo na sajmu U Berlinu je od velike važnosti za našu turističku privredu. Značaj direktnih kontakata sa turoperatorima potvrđuju i podaci istraživanja ReiseAnalyse, koji pokazuju da njemački turisti Crnu Goru najčešće biraju kroz organizovane aranžmane putem agencija i turoperatora“, kazala je Tripković Marković.

Ona je dodala da u prilog tome idu podaci Njemačkog turističkog udruženja o njemačkim turista, koji pokazuju da organizovano tržište putovanja, odnosno paket aranžmani bilježe značajan rast, sa potrošnjom od oko 40 milijardi EUR, što predstavlja rast od sedam odsto.

„Veliko interesovanje turističke privrede najbolje govori o značaju ovog sajma, te da ove godine crnogorksi štand ima 27 participanata, a kako ističu predstavnici turističkih agencija i hotela bilježe odlične najave sa njemačkog tržišta za ovu godinu“, kazala je Tripkovć Marković.

NTO je tokom prethodne godine realizovala Destinacijski forum u saradnji sa Njemačkim turističkim udruženjem, tokom kojeg je Crnu Goru posjetilo oko 60 njemačkih turoperatora, a rezultati upitnika sprovedenog tokom njihovog boravka donijeli su dragocjene uvide. Čak 70 odsto njih izrazilo je izuzetno zadovoljstvo destinacijom i spremnost da je preporuči svojim klijentima, uz visoko interesovanje za ponudu kako na jugu, ali i na sjeveru jer je 57 odsto njih iskazalo interesovanje za ovim dijelom Crne Gore.

„Takođe, kao idealne mjesece za posjetu Crnoj Gori istakli su april i maj, što nam otvara dodatne mogućnosti za razvoj predsezone i održivi rast turizma“, navodi se u saopštenju.

Direktor Njemačkog turističkog udruženja, Achim Wehrmann, naveo je da Crnu Goru i njihovo udruženje povezuje dugogodišnje uspješno i srdačno partnerstvo.

”Sa godišnjom konferencijom i destinacijskim forumom prošle godine, uspjeli smo njemačkoj turističkoj privredi i turističkim agencijama pružiti impresivan uvid u ljepotu i raznolikost Crne Gore. Uvjereni smo da je Crna Gora vrlo privlačna destinacija za njemačke turiste, koju želimo i ubuduće unapređivati kroz pouzdanu saradnju. Jasno vidimo veliki potencijal ove jedinstvene destinacije i rado ćemo pružiti podršku u njenom daljem razvoju”, rekao je Wehrmann.

Crna Gora na sajmu ITB u Berlinu nastupa sa novom kampanjom Uncover Your Wild Side, te je tokom održane pres konferencije predstavljen i novi destinacijski spot, koji je realizovan u okviru ove kampanje.

Ove godine NTO je osvojila i nagradu za najbolji turistički film kategoriji TV/Cinema Commercials na međunarodnom festivalu turističkog filma The Golden City Gate u Berlinu.

Osvojena prva nagrada na prestižnom festivalu The Golden City Gate u Berlinu potvrda je značaja kampanje Uncover Your Wild Side i njenog uticaja na globalnu promociju Crne Gore kao turističke destinacije. Ovo priznanje dodatno učvršćuje poziciju zemlje na međunarodnom tržištu i pokazuje da je novi kreativni pravac u promociji prepoznat i vrednovan na svjetskom nivou.

Destinacijski spot, realizovan u okviru kampanje, kroz dinamične kadrove prikazuje netaknutu prirodu, adrenalinske avanture i autentične doživljaje koje Crna Gora nudi. Spoj moćnih vizuala i avanturističke priče inspiriše putnike da istraže njenu divlju i nesputanu stranu, čineći film moćnim promotivnim sredstvom u privlačenju novih posetilaca.

Pored NTO, ponudu na sajmu u Berlinu predstavljaju i strateški partneri NTO nacionalna avio kompanija Air Montenegro i HG Budvanska rivijera, lokalne turističke organizacije Bara, Budve, Herceg Novog, Kotora i Tivta, Aycon Hotel Group, Dukley Hotels and Resort, Hilton Podgorica Crna Gora, Hotel Eleven, Hotel TQ Plaza Budva, Hyatt Regency Kotor Bay Resort, Montenegro Stars Hotel Group, Portonovi Resort, Tara Hotel, Apolotours DMC, Explorer DMC, Gulliver Montenegro, Luminalis Events DMC, Meridian DMC, Miro & Sons DMC, Monte Mare Travel, Montenegro Destinations, Montenegro in Style, TravelTwitch DMC i Venn Tour DMC.

