Crna Gora na nekoliko koraka do PayPal-a

Davos, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović saopštio je da je potrebno napraviti nekoliko koraka kako bi Crna Gora postala jedna od 75 zemalja koje trenutno imaju puni paket usluga PayPal-a.

Abazović je razgovao sa potpredsjednikom PayPal-a, Richardom Nashom u okviru Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu.

On je na svom Twitter profilu napisao da je sa Nashom razgovarao o razvoju dodatnih usluga za građane i biznis u Crnoj Gori.

