Crna Gora na korak do prve isplate iz Plana rasta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas usvojila Zakon o potvrđivanju Sporazuma o pristupanju Instrumentu između Evropske unije (EU) i Crne Gore, čime je država na korak do prve isplate iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), usvajanjem Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o pristupanju Instrumentu između EU i Crne Gore o posebnim aranžmanima za sprovođenje podrške Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta za reforme i rast, ispunjen jedan od ključnih koraka u implementaciji Plana rasta.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević u parlamentu je rakla da su danas na pragu finalizacije pravnog okvira kojim će omogućiti implementacija Plana rasta i osigurati ubrzani ekonomski rast i brža konvergencija ključnih makroekonomskih indikatora ka prosječnim vrijednostima u državama članicama EU.

“Upravo kroz potvrđivanje ovog sporazuma i njegovo stupanje na snagu omogućićemo operativno korišćenje sredstava koja su za Crnu Goru predviđena u okviru Instrumenta za reforme i rast i njegovog važnog segmenta – Reformske agende“, kazala je Gorčević.

Ona je pojasnila da se sredstva iz Plana rasta za Zapadni Balkan alociraju kroz sedam redovnih polugodišnjih tranši podrške, pri čemu isplata svake tranše zavisi od uspješne realizacije planiranih reformi.

Dodatno, kako je rekla Gorčević, osma tranša je fiksna i predviđena za predfinansiranje, u iznosu od sedam odsto ukupno dostupnih sredstava.

„Njena realizacija, u iznosu od 26,85 miliona EUR, očekuje se nakon ratifikovanja Sporazuma o pristupanju Instrumentu i potpisivanja Sporazuma o zajmu sa Evropskom komisijom (EK)”, rekla je Gorčević.

Ona je objasnila da se sedam redovnih polugodišnjih tranši isplaćuje na osnovu ispunjenja specifičnih kvantitativnih i kvalitativnih koraka, koji su detaljno opisani u Reformskoj agendi.

Gorčević je podsjetila da o posvećenosti reformama i prilagođavanju evropskim standardima najbolje govore dosadašnji rezultati koji se ogledaju u realizaciji značajnih koraka iz Reformske agende.

Kako je navela, Crna Gora je dobila predsjednicu Vrhovnog suda, uvedene su standardne operativne procedure za postupanje tužilaštva u slučajevima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, što je u skladu sa Istanbulskom konvencijom i Direktivom EU o zaštiti žrtava.

Navodi se da je registar državnih preduzeća javno dostupan i biće redovno ažuriran, čime se značajno povećava transparentnost u upravljanju preduzećima u državnom vlasništvu.

“Osim toga, unaprijeđena je pravna i infrastrukturna osnova u oblasti sajber bezbjednosti usvajanjem Nacionalnog plana za širokopojasnu infrastrukturu i donošenjem Zakona o informacionoj bezbjednosti, koji je usklađen sa NIS2 direktivom”, kaže se u saopštenju.

Gorčević je istakla da, iako rok za završetak implementacije 14 prvih koraka iz Reformske agende nije još istekao, crnogorska administracija ulaže dodatne napore da sve aktivnosti dovede do kraja.

“Izuzetno sam ponosna što već sad mogu izvijestiti da smo ostvarili značajan napredak u mnogim oblastima“, naglasila je Gorčević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS