Crna Gora među prvima u Evropi testira 5.5G mrežu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One, u saradnji sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis, najavila je uspostavljanje prvog testnog okruženja za 5.5G tehnologiju, poznatom kao 5G-Advanced.

„Ova revolucionarna inicijativa postavlja Crnu Goru na kartu inovacija, pozicionirajući je među pionirima koji istražuju mogućnosti nove generacije mobilnih mreža“, navodi se u saopštenju.

Crna Gora se pridružuje ekskluzivnom krugu zemalja koje prave revolucionarni digitalni iskorak uvođenjem nove generacije mobilnih mreža – 5G Advanced, u trenutku kada se na najvećem svjetskom telekomunikacionom forumu, Mobile World Congress-u u Barseloni, predstavljaju najnovije inovacije u 5G tehnologijama.

„Za razliku od postojećih mreža, 5G Advanced omogućava gigabitne brzine prenosa podataka i do deset puta veće u odnosu na već implementiranu 5G tehnologiju, gotovo neprimjetnu latenciju i masovnu povezanost uređaja, što otvara vrata razvoju naprednih rješenja u različitim oblastima, rušeći barijere između mobilnih i optičkih mreža“, rekli su iz One-a.

Prilikom potpisivanja Sporazuma o saradnji, predstavnici obje institucije istakli su da ovaj projekat predstavlja važan korak za digitalni razvoj Crne Gore.

Izvršni direktor kompanije One, Branko Mitrović, rekao je da uspostavljanjem tog testnog okruženja, Crna Gora dobija priliku da postane regionalni lider u primjeni naprednih tehnologija.

„Ova mreža nove generacije otvoriće vrata razvoju pametnih rješenja za industriju, preduzetništvo i društvo, omogućavajući bržu digitalnu transformaciju i konkurentnost na globalnom tržištu. Postupak pribavljanja relevantnih odobrenja od Agencije za elektronske Komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) za testiranje je u toku, a cijeli proces sprovodimo u skladu s propisima i uz puno uvažavanje regulatornog okvira“, kazao je Mitrović.

On je saopštio da stvaraju ekosistem u kojem će inovacije, istraživanje i tehnološki razvoj dobiti snažan podsticaj.

Očekuje se da će novo testno okruženje start up timovima, tehnološkim kompanijama, istraživačima i cjelokupnoj akademskoj zajednici omogućiti razvoj i testiranje naprednih rješenja baziranih na ultra-brzoj i pouzdanoj mreži budućnosti.

Direktor Inovaciono preduzetničkog centra (IPC) Tehnopolis, Đorđije Malović, rekao je da je Tehnopolis posvećen stvaranju inovativnog okruženja koje podstiče istraživanje i razvoj novih tehnologija.

„Saradnja sa kompanijom One omogućava nam da pružimo podršku mladim preduzetnicima i istraživačima, olakšavajući im pristup najnovijim tehnologijama i resursima. Uvjereni smo da će ovo testno okruženje doprinijeti razvoju i unapređenju telekomunikacione infrastrukture u Crnoj Gori i omogućiti nam da budemo dio globalne inovacione zajednice”, kazao je Malović.

Postavljanjem prvog testnog okruženja za 5.5G tehnologiju, kompanija One još jednom potvrđuje svoju predanost tehnološkim inovacijama i unapređenju mreže. Njenu lidersku poziciju na tržištu dodatno potvrđuje i priznanje renomirane međunarodne organizacije Umlaut, koja je i ove godine, po treći put, ocijenila mrežu kompanije One kao najbolju u Crnoj Gori.

Kompanija One već je postavila temelje za široku primjenu 5G tehnologije kroz svoje postojeće usluge. Od jeseni prošle godine, ona nudi pristupačan i neograničen 5G kućni internet, što je rezultiralo velikim interesovanjem korisnika i uspjehom Duo ponude.

„Ovaj projekat dodatno potvrđuje da 5G tehnologija igra ključnu ulogu u budućnosti kompanije One i njenom daljem razvoju, omogućavajući još bolje, brže i stabilnije povezivanje za domove i mobilne korisnike“, rekli su iz One-a.

Nije slučajnost da iza inicijative stoji upravo kompanija One, dio 4iG Grupe, regionalnog telekomunikacionog giganta koji je prošle godine prvi u Centralnoj i Istočnoj Evropi demonstrirao 5G-Advanced tehnologiju na šest gigaherca (GHz) frekvenciji. Ovim projektom, 4iG nastavlja da uvodi najnaprednije tehnološke standarde, ovog puta stavljajući Crnu Goru na digitalnu mapu budućnosti.

Prva tehničko-tehnološka ispitivanja u novom testnom centru Tehnopolisa baziraće se na korišćenju milimetarskih talasa (mmWave) iz 26 GHz opsega radio-frekvencijskog spektra, uz primjenu naprednih 3GPP Rel-18 standarda. 4iG Grupa je podržala One Crna Gora i odabrala Crnu Goru kao lokaciju za testiranje mmWave 5G-Advanced tehnologije, što predstavlja značajan korak u istraživanju i razvoju ovog inovativnog pristupa.

Dosadašnja iskustva iz međunarodnih projekata ukazuju na to da fiksni bežični pristup /Fixed Wireless Access/ (FWA) baziran na mmWave 5G- Advanced tehnologiji može poslužiti kao održiva alternativa fiksnim širokopojasnim mrežama za prenos podataka i pristup Internetu, kako u urbanim tako i u ruralnim područjima.

„Ova ispitivanja omogućavaju kompaniji One da istraži potencijal mmWave dijela spektra i doprinese razvoju budućih tehnoloških i industrijskih rješenja, stavljajući ga odmah na raspolaganje crnogorskim tehnoloskim kompanijama za razvoj servisa baziranih na ovoj tehnologiji“, zaključuje se u saopštenju.

