Crna Gora ispunila mjerila za zatvaranje poglavlja o javnim nabavkama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je ispunila mjerila za zatvaranje u Poglavlju 5 – Javne nabavke, procijenila je Evropska komisija (EK).

„Na osnovu razmatranja, Komisija zaključuje da su mjerila za zatvaranje postavljena u zajedničkoj poziciji ispunjena i da ovo poglavlje ne zahtijeva dalje pregovore u ovoj fazi“, navodi se u nacrtu zajedničke pozicije koja se odnosi na ovo poglavlje, u koju je dopisnik RTCG iz Brisela imao uvid.

Pregovaračka pozicija trenutno se razmatra na radnim tijelima Savjeta EU, a konačnu ocjenu da li je Crna Gora spremna da privremeno zatvori Poglavlje 5 daće zemlje članice, prenosi portal RTCG.

U dokumentu se navodi da je Crna Gora postigla značajan napredak u svim oblastima u okviru Poglavlja 5, usvajanjem zakona usklađenih sa pravnom tekovinom EU i jačanjem svojih administrativnih struktura i kapaciteta za sprovođenje.

„Konkretno, zemlja je napravila značajna poboljšanja od 2021. godine, jačajući svoj institucionalni okvir, implementirajući sistem e-nabavki i postigavši adekvatan napredak na pravičnom i transparentnom sistemu javnih nabavki, koji obezbjeđuje vrijednost za novac, konkurenciju i jake mjere zaštite od korupcije. Iako antikorupcijski okvir specifičan za oblast javnih nabavki zahtijeva dalje jačanje, postoji jasan plan za rješavanje preostalih ranjivosti i trebalo bi da se primijeni do početka naredne godine“, navodi se u nacrtu zajedničke pozicije.

U poziciji koja se odnosi na poglavlje javnih nabavki EU naglašava se da svi međunarodni sporazumi koje zaključi Crna Gora treba da budu u skladu sa pravnom tekovinom EU i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i EU.

„Treba voditi računa o tome da se ne zaobiđe primjena nacionalnog zakonodavstva i pravnih tekovina EU o javnim nabavkama i da se poštuju principi nediskriminacije, fer konkurencije, jednakog tretmana kompanija i transparentnosti postupaka javnih nabavki“, navodi se u dokumentu.

Dodatno, EU napominje da je Sporazumom o saradnji u turizmu i razvoju nekretnina, zaključenom 28. marta između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), navedeno da su svi ugovori, programi i dalji sporazumi sa investitorima iz UAE izuzeti iz zakonodavstva obje zemlje o javnim nabavkama, javnom tenderu i javnom nadmetanju.

„Za Crnu Goru bi bilo od suštinskog značaja da osigura da implementacija ovog sporazuma ne bude u suprotnosti sa pravnim tekovinama EU o javnim nabavkama. Način na koji će se Sporazum tumačiti, primenjivati i sprovoditi moraće da se pažljivo sprovodi. EU je spremna da pomogne Crnoj Gori u tom pogledu“, navodi se u nacrtu zajedničke pozcije.

Crna Gora je, kako se dodaje, usklađena sa pravnom tekovinom EU u oblasti klasičnih nabavki i nabavki dobara, usluga ili radova (komunalnih usluga), kao i u dijelu koncesija i javno-privatnog partnerstva. Usklađenost postoji i u dijelu koji se odnosi na nabavke u sektoru odbrane i bezbjednosti i pravnih lijekova.

Dodaje se da je Crna Gora ostvarila dalji napredak u reviziji svog okvira za borbu protiv korupcije, sukoba interesa i prevara u javnim nabavkama, ali da su dodatni koraci potrebni za rješavanje ovog pitanja.

„S tim u vezi, s obzirom na to da trenutna definicija korupcije i prevare nije dovoljno precizna za konkretne svrhe javnih nabavki, Crna Gora planira da ova pitanja riješi u narednim mjesecima. Crna Gora se takođe zvanično obavezala u svom Dodatku pregovaračkoj poziciji da će izmijeniti Zakon o javnim nabavkama i Zakon o sprječavanju korupcije do drugog kvartala naredne godine, jačajući korektivne mehanizame, direktne prekršaje, odgovornosti, kontrole budžetske inspekcije, kao i jačanje definicija koruptivnih radnji u javnim nabavkama, povezujući relevantne odredbe dva osnovna zakona“, navodi se u dokumentu.

Pored toga, Crna Gora se obavezala da će do drugog kvartala naredne godine uvesti sistem crvenih zastavica u svoj elektronski sistem nabavki za otkrivanje nepravilnosti u postupcima javnih nabavki.

Komisija će, kako se navodi, pažljivo pratiti sprovođenje ovih obaveza.

Nakon što dobije “zeleno svjetlo” svih EU zemalja, očekuje se da će poglavlje biti zatvoreno na Međuvladinoj konferenciji, koja je planirana za kraj juna.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS