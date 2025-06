Crna Gora ima značajan potencijal mineralnih sirovina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima realan potencijal u oblasti mineralnih sirovina, ali dalji napredak zavisi od odgovornog planiranja, partnerske saradnje i očuvanja prirodnih resursa, ocijenjeno je na okruglom stolu o strategijama za ubrzanje finansiranja rudarske industrije.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za geologiju i rudarstvo, Marko Vučinić, saopštio je na okruglom stolu, koji su organizovali Biro za energetske resurse SAD (ENR) i Ministarstvo energetike i rudarstva, da Crna Gora raspolaže ležištima crvenog i bijelog boksita, olova, cinka i rijetkih minerala u tehnogenim naslagama, te da su dalja geološka istraživanja ključ za njihov razvoj.

Državni sekretar u Ministarstvu energetike i rudarstva, Dino Tutundžić, rekao je saradnja sa SAD i Deloitte-om doprinosi boljem investicionom ambijentu.

„Razvoj rudarstva mora biti održiv i u skladu s ekološkim standardima, a ovakvi skupovi prilika su da otvoreno razgovaramo o izazovima u sektoru“, kazao je Tutundžić na skupu organizovanom u petak uz podršku Ambasade SAD i Privredne komore (PKCG).

Cilj skupa, kako je objašnjeno, bio je da se razmotre prepreke u ranoj fazi razvoja rudarskih projekata i definišu načini za olakšavanje finansiranja, smanjenje rizika i podsticanje održivog razvoja rudarstva u Crnoj Gori.

Predstavnici Deloitte-a, Kol Džonson i Glen Braun, istakli su značaj saradnje sa Crnom Gorom u oblasti strateških minerala, te potrebu za usklađivanjem sa EU standardima i pristupom kapitalnim tržištima.

Načelnik za koncesije Veselin Vukčević ocijenio je da rudarstvo treba da bude strateška razvojna grana Crne Gore, dok je Ranko Vukmirović iz PKCG upozorio da je važno uspostavljanje balansa između ekonomske valorizacije i zaštite životne sredine.

Predstavnici Zavoda za geološka istraživanja, UNIPROM-a, Ministarstva ekologije, rudarska inspekcija i koncesionari razgovarali su o istraživanjima, potencijalima i zakonodavnim okvirima.

Rudarski inspektor Draško Marković posebno je naglasio važnost istraživanja, uključujući i potencijal rijetkih minerala u starim rudnicima.

Okrugli sto je održan u okviru Programa za upravljanje energetskim i mineralnim resursima (EMGP), koji uz podršku Deloitte-a pruža stručnu pomoć državama širom svijeta u jačanju transparentnosti i konkurentnosti sektora kritičnih minerala.

